Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz рассказал о случае в Ташкентской области, когда инспектор профилактики не принял заявление от матери пятилетней девочки, которой домогался пьяный сосед.

Женщина обратилась в проект, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. По её словам, вечером 11 июня дочь вместе со старшей сестрой играли с детьми во дворе у соседей напротив.

Когда мать вышла позвать детей домой, она увидела, как её дочь забегает домой в слезах. Девочка повторяла, что «дядя Шавкат обнимал и облизывал её».

«Я сначала опешила, стала расспрашивать, что именно он делал. Услышанное повергло меня в шок. Я выбежала со двора и пошла к этому соседу. Он был пьян, всё отрицал, говорил что просто по-соседски поцеловал мою дочь, а ребёнок всё не так понял. Поняв, что с ним разговаривать бесполезно, вместе с мужем я пошла в УВД. Нам вызвали участкового, я хотела написать заявление, но он отказался принять его», — приводит Nemolchi.uz рассказ женщины.

После этого мать девочки написала заявление в прокуратуру города. С подачи заявления уже прошло 6 дней, отметила она, сосед все ещё ходит на свободе, по улице мимо дома, где живут девочки. «Я теперь боюсь открывать дверь нашего двора и без необходимости не выходить из дома. Я боюсь за своих дочек», — подчеркнула женщина.

Генеральная прокуратура 19 июня прокомментировала эту публикацию.

«В отношении мужчины, домогавшегося пятилетней девочки в Ташкентской области, возбуждено уголовное дело по статье 129 (Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет) Уголовного кодекса Узбекистана», — заявили в Генпрокуратуре.

Для дачи правовой оценки действиям инспектора профилактики УВД Нурафшана назначена служебная проверка.