19 июня в социальных сетях появилось сообщение о том, что самолёт Uzbekistan airways рейса HY721 «Ташкент — Астана» был вынужден прервать набор высоты и вернуться в аэропорт вылета по причине разгерметизации.

В Uzbekistan Airways заявили, что экипаж принял решение вернуться «по причине ложного срабатывания сигнализации двери багажного отсека» согласно процедурам.

«Специалистами авиакомпании были проведены все необходимые работы по подготовке к вылету воздушного судна, и в ближайшее время самолёт продолжит выполнение рейса», — говорится в сообщении.