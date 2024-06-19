В среду, 19 июня, в 17:09 в Ташкенте и Наманганской области Узбекистана ощущалось землетрясение. В столице подземные толчки были относительно продолжительными — несколько секунд.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил, что эпицентр находился в Кыргызстане на расстоянии 170 км от Ташкента в северо-восточном направлении. Магнитуда в эпицентре составила 4,2. Глубина очага — 10 км.

Силу подземных толчков на территории Узбекистана сейсмоцентр приводит пока лишь для Наманганской области:

Янгикурганский район: 2−3 балла, 43 км.

Касансайский район: 2 балла, 53 км.

Чустский район: 2 балла, 59 км.

Центр не приводит данные для Ташкента, однако сведения могут быть обновлены позже. В некоторых районах и на некоторых этажах оно было ощутимым.