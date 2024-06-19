17 июня в Чустском районе Наманганской области в результате схода селя обрушился забор дома, под которым оказались две девочки. Видео об этом появилось в социальных сетях.

Как сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, одна из них погибла.

Примерно в 16.00 в махалле «Тоймособод» 14-летняя З. Ю. и 16-летняя К. Ю. подошли к забору, чтобы преградить путь поступающей во двор воде.

В это время забор упал, и девочки оказались под ним. З. Ю. скончалась на месте от полученных травм, К. Ю. была госпитализирована в районное медучреждение. Её состояние оценивается как тяжёлое.

Районная прокуратура проводит доследственную проверку.