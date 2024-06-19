В Берунийском районе Каракалпакстана автомобиль Nexia 3, перевозивший около 10 воспитанников частного детсада, попал в аварию. Видео об этом появилось в интернете.

В хокимияте района сообщили, что ДТП произошло около 9:55 19 июня. За рулём машины был житель села Шаббоз С. Г. 1991 года рождения. В результате аварии транспортное средство вылетело с дороги, переехав бетонный тротуар.

В МВД Каракалпакстана уточнили, что автомобиль ехал по автодороге 4R161 и врезался в Gentra, которая стояла на обочине и выехала на дорогу.

Сообщается, что пострадал водитель и двое детей — 6 и 3 лет. Они были доставлены в районное медобъединение. Состояние их здоровья удовлетворительное, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры Каракалпакстана, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение.



В рамках дела будет дана правовая оценка действиям водителя Nexia 3, который вёз в машине больше пассажиров, чем разрешено, а также водителя Gentra У. К, который нарушил правила при начале движения.

Отметим, что перевозка большого числа детей легковыми автомобилями — частое явление в Узбекистане. О последнем случае сообщалось в апреле — тогда водитель Damas в Кашкадарьинской области перевозил одновременно сотрудницу детсада и 25 воспитанников.