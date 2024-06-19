В Джизаке задержан мужчина, обещавший отправить местного жителя в США, но направивший его в Южную Африку (страна не уточняется), сообщила пресс-служба УВД Джизакской области.

Житель махалли «Хайробод» И. М. обратился с заявлением в органы внутренних дел. Он сообщил, что житель Шараф-Рашидовского района А. Я. обещал его сыну М. Т. помочь выехать в США на работу за 14,3 тысячи долларов, а вместо этого отправил в Южную Африку.

Заявитель сообщил, что его сын застрял в Африке, а А. Я. требует 6700 долларов, чтобы «исправить ситуацию». При передаче этих денег А. Я. был задержан.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.