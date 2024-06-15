В Ташкенте проходит отбор в программу Teach for Uzbekistan. Она даёт возможность специалистам из разных сфер освоить профессию учителя и в течение двух лет поработать в региональных школах, где ощущается нехватка педагогов.

Отбор в программу пятиступенчатый. В начале месяца в Международном Вестминстерском университете в Ташкенте прошёл третий — очный — этап. «Газета.uz» наблюдала за тем, как кандидаты справлялись с заданиями на эрудицию и восприимчивость к критике, а также поговорила с координатором проекта Фёдором Шебестовым о миссии программы и её перспективах в Узбекистане.