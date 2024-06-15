Более 100 лет назад немецкий публицист Освальд Шпенглер опубликовал свою знаменитую работу «Закат Европы». С тех пор о гибели традиций и культуры европейских стран твердит столько авторитетного народу, что спорить бессмысленно. В этом смысле футбол — отличная метафора постоянного разговора про интерес к матчам с участием национальных сборных в эпоху кризиса идентичности.

Не секрет, что на уровне Лиги чемпионов — самого выдающегося футбольного турнира современности — между собой соревнуются уже не просто команды, но серьёзные корпорации. «Продвижение товара», «экспансия на новые рынки», «продакт плейсмент» — базовые определения современной экономики уже проникли и в лексику футбола. Глобализация — порядком навязшее в зубах словечко, лучше него и не сыскать в определении клубных турниров.

Стартовый свисток матча Германия — Шотландия, с которого начался ЧЕ-2024, возвестил о начале очередной антиглобалисткой битвы команд за свой флаг, герб и отечество. В течение ближайшего месяца у болельщиков вновь откроется желание посудачить в пабах, кафе и соцсетях о своих футбольных героях, сменивших клубную атрибутику на спортивную экипировку цветов национальных сборных. И в каждом случае эти сражения со своим колоритом, историей, падениями и взлетами.

Например, состав сборной Германии — Рюдигер, Хенрихс, Гюндоган, Та, Джан, Мусиала, Зане, Ундав — безусловная яркая афиша миграционной политики хозяев Евро последних десятилетий. Родители этих игроков когда-то приехали в Германию из разных частей света, но сегодня футболисты вышли на поле «Арена Мюнхен» (никакой глобализированной Allianz Arena во время ЧЕ) с гимном только одной своей родной страны, за которую готовы биться до конца, потому что «für das deutsche Vaterland!».

Восторженный рёв почти 75-тысячного стадиона в ответ на высочайшее исполнение и сыгранность Крооса, Гюндогана и Мусиалы в центре поля — возможно и есть главный ответ на скандальный опрос вещателя WDR о предпочтении цвета кожи для игроков сборной.

Фото: uefa.com/euro2024.

С их первыми соперниками в группе вроде бы все проще: большинство игроков Шотландии в своей карьере никогда не покидали Британские острова. Да и официального гимна у страны нет — текст и музыку сочинил сам народ. Обескровленные кадровыми потерями перед стартом и удалением уже в ходе первого матча шотландцы лишь временами походили на героев из фильма «Храброе сердце».

Держаться вдесятером против немецкого «катка» весь второй тайм — слабое утешение для проигравших. Как артефакт древней кельтской веры запишем, что в оставшихся матчах Шотландии протоколы украсят не только подаренный автогол Рюдигера или героические строчки про «Вересковый мёд» Роберта Стивенсона в соцсетях. Хотя, их болельщикам впору думать о другом напитке — и даже не о пиве, а только о виски. И только шотландском.

Фото: uefa.com/euro2024.

Футбольные турниры национальных сборных сделали для создания образов своих стран, кажется, больше, чем арифметике роста их ВВП. Историю Германии вполне можно изучать по проведению там чемпионатов мира и Европы. Знаменитый немецкий ordnung (стремление к порядку, укладу — ред.) выразился в подготовке хозяев к Евро-2024: впервые за много лет страна-организатор не построила к турниру ни одной новой арены, а для сотен тысяч болельщиков не стали массово улучшать инфраструктуру — все это давно в Германии есть и отлично работает.

Домашний ЧМ-2006 заложил ту основу, которую Германия использовала для проведения нового турнира: инвестиции двадцатилетней давности продолжают работать. Информационная тишина, которая окружает подготовку к Евро-2024, поразительно контрастирует с чемпионатом мира в Катаре с газовым денежным фонтаном, флёром конспирологии и скандальными новостями.

Впрочем, футбол на Евро — это не только забить на гол больше, пропустить меньше соперника и заработать выигрыш покрупнее. Сборная Германии разгромила Шотландию не потому, что экономика и доход на душу населения одних выше, чем у других. Если бы все следовало такому ранжиру, то не видать бы нам победы Дании в 1992-м или Греции — в 2004-м.

Футбол на Евро — это ещё и впечатлить, взволновать, изумить, вскружить голову, влюбить. Насколько силён духоподъёмный контекст для болельщиков сборной воюющей Украины — думаю, и объяснять не надо. Равно как и эмоции, но другого плана, у ещё одного представителя с постсоветского пространства — сборной Грузии, её дебют на Евро наверняка будет окрашен в цвета солнечного, южного темперамента, с танцами, обильным застольем.

А теперь на несколько секунд закройте глаза и попробуйте представить себе лицо, например, португальца. На сомневаюсь, даже те, кто далёк от футбола мысленно предоставит себе Криштиану Роналду. Те же, кто ждёт сенсаций на Евро, регулярно окрашивают их в шахматные цвета хорватского флага.

На Евро-2024 у сенсаций может быть несколько флагов и каждый из них со своим колоритом, болельщиками, историей. К примеру, парламентарии Албании настолько поверили букмекерам в то, что их сборная является «тёмной лошадкой» на турнире, что решили прервать на время Евро все свои депутатские прения и отправиться коллективно смотреть матчи в Германии.

Просмотр матчей в Германии — это не только своего рода тест на выносливость своих голосовых связок, отказ на месяц от многих пристрастий и привычек, а для кого-то — последствия отложенного летнего семейного отпуска. Любой большой спортивный турнир, конечно же, — это и возможность увидеть в нем вектор для собственного развития.

Для болельщиков из Узбекистана чемпионат Европы — ещё и своеобразная репетиция перед Олимпиадой в Париже, где в конце июля наша сборная впервые стартует в футбольном турнире. Матчи в Германии подарят нам самые свежие примеры, как фанаты ведут себя на стадионе, а игроки — на поле, как все вместе переживают неудачи своей сборной, как помогают настроиться на новые победы. Как об этом расскажут и покажут СМИ и потому обсудят эксперты, тренеры и обычные пользователи в социальных сетях. В таких турнирах не бывает мелочей. Любые нюансы, даже не имеющие прямого отношения к игре, войдут в историю и вгрызутся в память. Смотрите, наблюдайте, и, да, учитесь — может быть такое наблюдение и опыт помогут и нашему футболу жить по высоким стандартам.

Германия — Шотландия — 5−1 (3−0)

Мюнхен. «Арена Мюнхен», 75 тысяч зрителей

Голы: Виртц (15), Мусиала (19), Хавертц (45+1, пенальти), Фюллькруг (68), Джан (90+3) — Рюдигер (87, автогол).

Германия: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Андрих (Грос, 46), Гюндоган, Кроос (Джан, 80), Мусиала (Мюллер, 74), Виртц (Зане, 63), Хавертц (Фюллькруг, 63).

Шотландия: Ганн, Портеус, Ролстон, Хендри, Робертсон, Мактоминей, Тирни (Маккена, 77), Макгинн (Маклин, 67), Макгрегор (Гилмор, 67), Кристи (Шенкленд,82), Адамс (Хэнтли, 46).

Судья: Тюрпен (Франция).

Предупреждения: Андрих, Та — Ралстон.

Удаление: Портеус (44).