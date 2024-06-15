Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в рамках государственного визита в Узбекистан в сопровождении президента Шавката Мирзиёева ознакомился с историческими памятниками Самарканда.

Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств с супругами посетили ансамбль Регистан, включающий в себя медресе Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллякори. Они ознакомились с историей строительства и архитектурой медресе, символикой орнаментов и смыслом надписей.

Высокие гости побывали в мавзолее Амира Темура, где им рассказали о жизни и деятельности полководца, а также в музее «Афросиаб», где недавно завершилась реставрация с участием корейских специалистов. Здесь на одной из росписей, датирующейся VII веком, изображена церемония приёма правителем Самарканда иностранных послов, в том числе посланников древнекорейского государства Когурё.

Президенты также посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека, внука Амира Темура, великого учёного-астронома и правителя.

Последним пунктом экскурсии стал историко-этнографический парк «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шёлковый путь».

По завершении мероприятий визита в аэропорту Юн Сок Ёля и его супругу проводили президент Шавкат Мирзиёев и первая леди.

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