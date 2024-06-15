Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD, МФСР) 15 июня открыл представительство в Узбекистане, говорится в пресс-релизе фонда. В церемонии открытия приняли участие президент МФСР Альваро Ларио и министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов.

МФСР — международный финансовый институт и специализированное учреждение ООН, созданное в 1978 году. Фонд расположен в Риме и инвестирует в сельское население, предоставляя ему возможность сократить бедность, повысить продовольственную безопасность, улучшить питание и повысить устойчивость.

«Открытие представительства МФСР в Ташкенте отражает нашу приверженность устойчивому экономическому развитию в Узбекистане и регионе», — заявил Альваро Ларио. «Благодаря партнёрству с правительством и частным сектором мы можем поддержать более амбициозные инвестиции в адаптацию к изменению климата и процветание сельских районов», — добавил он.

Узбекистан сотрудничает с фондом с момента присоединения к нему в качестве государства-члена в 2011 году. Наличие в стране представительства позволит лучше решать конкретные потребности и проблемы сельскохозяйственного сектора, отмечается в сообщении.

За последнее десятилетие портфель проектов МФСР в регионе значительно вырос с совокупным объёмом инвестиций в размере 435,3 млн долларов США и охватом более 550 тысяч сельских жителей.

Текущая страновая программа программа МФСР по стратегическим возможностям для Узбекистана рассчитана на 2023−2027 годы. Она охватывает проекты стоимостью более 250 млн долларов, включая национальное и международное совместное финансирование.