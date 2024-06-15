На улице Лутфикор в Сергелийском районе Ташкента около полудня субботы сгорел автобус Mercedes-Benz маршрута 132. Об этом сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы.

Огонь полностью охватил салон автобуса. Он был потушен прибывшими пожарными управления по чрезвычайным ситуациям. Пострадавших нет.

Компания «Тошшахартрансхизмат» сообщила, что автобус был выпущен в 2012 году и проехал в целом 903,2 тысячи км.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания в гидростате.

Возгорания автобусов в столице случаются в основном в машинах марки Mercedes-Benz. В 2014 году «Тошшахартрансхизмат» называла среди причин возгораний конструкционные недоработки.

В 2018 году после очередного возгорания в городе была приостановлена эксплуатация машин этой модели 2008−2009 годов выпуска. После проверки автобусы были возвращены на маршруты.