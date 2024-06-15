За первые пять месяцев в Ташкенте было официально зарегистрировано 393 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 29 человек и телесные повреждения разной степени тяжести получили 364. Об этом говорится в сообщении ГУВД столицы.

61% всех ДТП, или 240, составили аварии с участием пешеходов. В сообщении говорится, что причинами 99% ДТП являются несоблюдение водителями Правил дорожного движения и переход пешеходами улиц в неположенных местах.

Начальник ГУВД Азиз Ташпулатов отметил необходимость анализа каждого очага аварий, разработки необходимых мер по итогам анализа, а также усиления профилактических и разъяснительных мероприятий среди водителей и пешеходов.

От редакции: О многочисленных недостатках инфраструктуры, таких как нехватка и неправильная установка знаков, отсутствие светофоров, непродуманные разметка и тротуары и другое, в сообщении не говорится.