С 3 по 14 июня в доме-музее Тамары Ханум были проведены работы по реставрации и консервации сценических нарядов знаменитой танцовщицы, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

К реставрации привлекли экспертов Института национального наследия. Процессом руководили технический эксперт, специалист по консервации культурного наследия Патрисия Вергес и консерватор-реставратор текстильных изделий Патрисия Дал-Пра.

«Экспозиция музея включает себя ряд витрин с костюмами, соответствующими меркам танцовщицы, указанными в музейной документации. Работа по реставрации костюмов — тонкая и интересная, экспонаты состоят из разных материалов, подобного рода предметы нам встречались только во французском Музее на набережной Бранли», — поделилась впечатлениями Патрисия Вергес.

Реставрация осуществляется в рамках программы по капитальному ремонту и реновации дома-музея Тамары Ханум.

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