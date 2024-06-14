Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Республики Корея Юн Сок Ёль на расширенных переговорах с участием делегаций двух стран обсудили формирование новой «высокотехнологичной повестки» особого стратегического партнёрства на предстоящие три года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой объявить этот период «Новым временем высокотехнологичного и инновационного сотрудничества двух стран».





Правительствам поручено подготовить стратегическую программу по созданию в Узбекистане регионального высокотехнологичного хаба. В качестве «якорных» направлений стратегии предложены семь приоритетных сфер взаимодействия.

Первое. Партнёрство в области критически важных минеральных ресурсов. «Речь идёт о глубокой переработке ресурсной базы с созданием полной цепочки добавленной стоимости», — уточнили в пресс-службе президента Узбекистана.

Второе. Стратегическое сотрудничество в области полупроводников, где Республика Корея является одним из глобальных лидеров. «Здесь есть планы по созданию в нашей стране первого в регионе полноценного научно-производственного кластера полупроводниковой продукции», — отмечается в сообщении.

Третье. Полномасштабное партнёрство в химической промышленности. Подготовлены новые проекты по производству зелёного водорода и аммиака, а также выпуску готовой резинотехнической продукции.

Четвертое. Углубление кооперации в машиностроении. Этой весной запущена линия по сборке автомобилей KIA в Джизакской области. В следующем году планируется начало полноценного производства седана мощностью более 60 тысяч единиц в год.

Пятое. Трансфер технологий в создание «умного» сельского хозяйства, в том числе за счёт цифровизации агросектора, внедрения смарт- и «зелёных» технологий. Уже достигнуты договорённости по созданию современных тепличных хозяйств и садовых комплексов в регионах Узбекистана на основе возобновляемых источников энергии.

Шестое. Модернизация инфраструктуры и программа градостроительства. Отмечен высокий интерес корейских банков и компаний к модернизации транспортной инфраструктуры, проектированию и строительству объектов жилой и коммерческой недвижимости на принципах государственно-частного партнёрства.

Седьмое. Современная и безопасная энергетика. Для проработки перспективных проектов в области «зелёной» энергетики и повышения энергоэффективности стороны условились возобновить стратегический диалог на уровне министров энергетики и провести его очередную встречу в ближайшее время в Узбекистане.





Стороны отметили успешное партнёрство с Эксимбанком Кореи и Фондом EDCF, портфель совместных проектов с которыми уже превысил 3 млрд долларов.

Достигнута договорённость о новых проектах по линии фонда EDCF на 2 млрд долларов, включая поставку высокоскоростных электропоездов, реализацию второго этапа проекта «Ташкент Фарма Парк» и оснащение образовательных учреждений.

Президенты отметили, что в рамках подготовки к нынешнему саммиту был сформирован новый портфель проектов по вышеуказанным направлениям на сумму 9,6 млрд долларов.

В ходе переговоров достигнута договорённость об ускорении подготовки и реализации проектов медицинского кластера, включающего создание университета, больницы для взрослых и онкоклиники. Кроме того, будет запущена долгосрочная программа по повышению квалификации медицинских работников в специализированных центрах Кореи.

Стороны отметили накопленный опыт сотрудничества в области образования. В марте прошлого года состоялся первый узбекско-корейский форум ректоров. В следующем году будет проведена очередная встреча.

Президенты поддержали предложения по созданию в Узбекистане иститута на основе модели Корейского института науки и технологий (KAIST).





Кроме того, прорабатывается открытие в партнёрстве с Корейским институтом госуправления и Национальным институтом человеческих ресурсов Центра обучения цифровым технологиям и искусственному интеллекту при Академии госуправления в Ташкенте.

Внимание уделено расширению программ изучения корейского языка, в том числе с привлечением экспертов из Кореи.

Отмечена успешная подготовка узбекских граждан в созданных при содействии KOICA центрах профессионального обучения в Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе, Фергане и Ургенче. Корейская сторона выразила поддержку создания сети таких центров в других регионах Узбекистана с привлечением финансово-технического содействия.

В целях ещё большего сближения народов двух стран предложено объявить следующий год «Годом взаимных обменов Узбекистана и Кореи» с перекрёстным проведением культурных мероприятий.

В 2027 году будет широко праздноваться 90-летие проживания корейской диаспоры в Узбекистане. Стороны договорились к этой дате открыть музей и библиотеку в Доме корейской культуры и искусства в Ташкенте.

Президент Узбекистана отметил большой вклад корейской стороны в развитие «Электронного правительства», содействие в разработке стратегии «Цифровой Узбекистан», укрепление потенциала IT-парка и создание бизнес-инкубаторов U-Enter.

В этом плане стороны условились расширить партнёрство в области искусственного интеллекта, аутсорсинга бизнес-процессов и цифровых технологий.

Были также рассмотрены предложения в области борьбы с коррупцией, экологии, трудовой миграции и других важных направлениях.