В резиденции «Куксарой» в Ташкенте 14 июня состоялась встреча президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Республики Корея Юн Сок Ёля, прибывшего накануне с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава Узбекистана поздравил коллегу с 32-ой годовщиной установления дипломатических отношений и пятилетием узбекско-корейских отношений особого стратегического партнёрства.

Церемония приёма президента Республики Корея.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, технологической и других сферах.

Республика Корея входит в число ведущих торговых и инвестиционных партнёров Узбекистана. В прошлом году товарооборот достиг 2,5 млрд долларов, объем корейских инвестиций превысил 7,5 млрд долларов. Ташкент и Сеул связывают 10 авиарейсов в неделю.

Стороны достигли договорённости о формировании «новой модели партнёрства» для более эффективного использования потенциала, выявления и продвижения крупных высокотехнологичных проектов кооперации, говорится в сообщении.

Они также дали высокую оценку развитию культурно-гуманитарного обмена. В Узбекистане успешно функционируют четыре филиала ведущих корейских вузов. В Южной Корее обучаются свыше 11 тысяч узбекских студентов.

Церемония приёма.

«Настоящими символами дружбы и партнёрства стали Дом корейской культуры, многопрофильная детская клиника, Сеульский сад и Сеульская улица в Ташкенте», — говорится в сообщении.

Президенты заявили о важности взаимной поддержки в рамках международных организаций.

Церемония приёма.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам регионального сотрудничества, в том числе в формате «Центральная Азия — Республика Корея».

Отдельное внимание главы государств уделили налаживанию тесных контактов в области безопасности и обороны, в частности по борьбе с киберпреступлениями, терроризмом и экстремизмом.