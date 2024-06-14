На 75-м году жизни в Ташкенте скончался профессор, чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в Узбекистане Сунарё Картадината. Об этом сообщила пресс-служба дипломатической миссии.

Будучи профессором педагогики в области руководства и консультирования, в течение двух сроков занимал должность ректора Индонезийского педагогического университета (UPI) (в 2005—2010 и 2010−2015 годах).

Сунарё Картадината возглавил дипломатическую миссию в Узбекистане в январе 2019 года. Одновременно являлся послом своей страны в Кыргызстане.