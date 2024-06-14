Политика

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в интервью накануне визита в Узбекистан назвал его «ключевым партнёром» в регионе. Он заверил, что его страна будет «продолжать тесно сотрудничать в качестве особого стратегического партнёра в социальном, экономическом и демократическом развитии».

Посол Великобритании Тимоти Смарт рассказал «Газете.uz» о приоритетах его страны в регионе, о том, как важны статистические данные для политических решений и о том, почему людям нужно давать время проявить себя. Посол также отметил, что знание узбекского языка помогает ему лучше понять страну.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту Ташкента его встретил премьер-министр Абдулла Арипов.

Бахтиёр Хайдаров назначен первым заместителем хокима Ташкента по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности, Санжар Таджиев — заместителем хокима по туризму, культуре, культурному наследию и массовым коммуникациям.

Экономика

Правление Центрального банка Узбекистана оставило основную ставку на уровне 14% годовых, чтобы ограничить влияние изменений энерготарифов на инфляционные ожидания.

Совет директоров Uzum принял решение отказаться от сделки с Click. Компания намерена сосредоточиться на развитии собственных финтех-сервисов на базе своей экосистемы.

В рамках визита в Узбекистан президента Южной Кореи подписан договор о поставке высокоскоростных электропоездов Hyundai Rotem для нового маршрута «Ташкент — Ургенч — Хива». Всего планируется приобрести шесть составов.

Объявлен конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании для организации приватизации через публичные торги 100% государственной доли в уставном капитале «Национального межбанковского процессингового центра» (платёжная система Humo).

Общество

Ночью на проспекте Бунедкор Ташкента произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Один из водителей скончался на месте.

Информационные технологии играют большую роль в развитии Ташкента. Глава Департамента цифрового развития при хокимияте столицы Алексей Хен в интервью технологическому подкасту Ucast рассказал о самых интересных проектах, которые улучшают жизнь горожан.

В день празднования Курбан хайита, 16 июня, автобусы в Ташкенте начнут работу с 3:00. Как и в метро, до 10:00 проезд будет бесплатным.

Спорт

Команда из шести атлетов Федерации бодибилдинга и фитнеса Узбекистана, выступая под брендом 7SABER, установила рекорд Гиннеса, отбуксировав самолёт Silk Avia весом 13,5 т на 100 м за 46,7 секунды. Фото.

Спортсмены из Узбекистана завоевали 5 медалей на чемпионате Азии среди взрослых и юниоров по шоссейному велоспорту в Алматы (Казахстан).

Мир

Минфин США расширил санкции против России, введя более 300 новых ограничений. В санкционный список попала Московская биржа, что вынудило её остановить торги долларами. Также ужесточён механизм вторичных санкций против иностранных банков за операции с подсанкционными российскими организациями.

Еврокомиссия намерена с июля повысить импортные пошлины на китайские электромобили примерно до 30% с действующих 10%. В МИД КНР назвали это «типичным случаем протекционизма».

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