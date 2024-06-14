За последний месяц в Узбекистане за нарушение законодательства об обороте криптоактивов к ответственности было привлечено минимум 12 человек, которые получили административный арест или штрафы. Об этом свидетельствуют решения судов, с которыми ознакомилась «Газета.uz» на электронной платформе Верховного суда.

19 апреля в стране вступили в силу санкции за незаконный оборот криптоактивов и незаконный майнинг. На первый раз предусмотрены административные меры — арест до 15 суток или штрафы до 100 базовых расчётных величин. За повторные такие же действия можно получить до 5 лет лишения свободы.

Первое решение о нарушении статьи 155−4 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов) было принято 14 мая. До 13 июня на сайте Верховного суда появилось 12 судебных решений.

Первое решение суда. 14 мая, Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента. Уроженец Сурхандарьинской области Э. Х. (1995 года рождения) признан виновным в покупке 125 раз и переводе другому лицу криптовалюты через онлайн-биржу Binance в период с 20 марта по 26 апреля. Суд назначил ему 5 суток ареста. Кроме того, взыскано 255 тысяч сумов за содержание в специальном приёмнике ГУВД и изъят смартфон Samsung Galaxy A24S, использованный для совершения правонарушения.

Второе решение. 22 мая, тот же суд. Уроженец Андижанской области М. Д. (2002) получил прибыль, приобретя у незнакомого лица криптовалюту и продав её другому лицу через Telegram. В суде он заявил, что о незаконности таких действий узнал позже. Суд назначил молодому человеку 10 суток ареста и постановил уничтожить смартфон iPhone XS. Кроме того, с него взыскано 510 тысяч сумов за содержание в спецприемнике.

Третье решение. 22 мая, тот же суд. Уроженец Кашкадарьи С. С. (1995) также приобрёл и продал криптовалюту через Telegram. Наказание: 10 суток ареста, уничтожение смартфона Samsung Galaxy A10S и оплата содержания с приёмнике — 510 тысяч сумов.

Четвёртое решение. 24 мая, тот же суд. Уроженец Навоийской области Х. Х. (2005) с 11 по 30 апреля 25 раз совершил сделки по покупке и продаже криптовалюты через Binance. Назначено 3 суток ареста с изъятием смартфона Infinix NOTE30 Pro и оплатой 255 тысяч сумов за содержание в спецприемнике.

Пятое решение. 4 июня, Яшнабадский районный суд по уголовным делам Ташкента. Уроженец Ташкента М. А. (1994) за незаконный оборот криптоактивов на платформе Binance получил 3 суток ареста с изъятием телефона. Суд также постановил оплатить 153 тысяч сумов за содержание.

Шестое решение. 4 июня, тот же суд. Уроженец Ташкентской области М. У. (1994), используя разные аккаунты, приобрёл через Binance стейблкоины на 7924 долларов США. Ему назначено 3 суток ареста, изъят телефон Рoco F3. Взыскано 255 тысяч сумов за содержание

Седьмое решение. 5 июня, Тахиаташский районный суд по уголовным делам Каракалпакстана. Местный житель М. М. (2003) через приложение Binance занимался покупкой и продажей криптоактивов, а также продажей паспортных данных других лиц через Telegram. Суд назначил ему 6,8 млн сумов штрафа с уничтожением смартфона Samsung Galaxy A24.

Восьмое решение. 6 июня, Пастдаргомский районный суд по уголовным делам Самаркандской области. Местный житель У. О. (1997) через приложение Binance торговал стейблкоинами USDT. Назначен штраф в 6,8 млн сумов, изъят смартфон Хiaomi Mi 11 Lite.

Девятое решение. 7 июня, Чиланзарский районный суд (об этом случае мы писали). Студент Термезского государственного университета И. Н. (2000) получил 10 суток ареста за то, что заработал в Telegram криптовалюту Notcoin и продал её за 800 тысяч сумов. В суде молодой человек сказал, что не знал о незаконности таких действий и попросил смягчить наказание. Суд постановил уничтожить телефон Galaxy A30 и банковскую карту.

Десятое решение. 10 июня, тот же суд. Уроженец Ташкента Х. С. (2004) через Binance занимался оборотом криптоактивов. Суд назначил 10 суток ареста с уничтожением смартфона Samsung Galaxy Note 10 и банковской карты.

Одиннадцатое решение. 12 июня, тот же суд. Уроженец Сырдарьи Д. Х. (2004) также занимался торговлей криптоактивами на Binance. Суд назначил ему 3 суток ареста с изъятием смартфона Samsung Galaxy A14. Кроме того, взыскано 153 за содержание в приемнике.

Двенадцатое решение. Также 12 июня, тот же суд. Уроженец Навоийской области М. Х. (1999) с октября 2023 года занимался торговлей криптоактивов на платформе Binance. Он сообщил, что не знал, что это незаконно, и попросил смягчить наказание. Суд назначил 10 суток ареста с уничтожением смартфона LG Q-6 и пластиковой карты.

С 1 января 2023 года граждане и юридические лица Узбекистана могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.