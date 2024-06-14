В Кунградском районе Каракалпакстана при получении телефона iPhone 15 Pro Max от гражданина был задержан заместитель начальника ОВД района. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Каракалпакстана.

Мужчина обратился в управление Службы государственной безопасности по Каракалпакстану и попросил привлечь к ответственности должностное лицо. Согласно заявлению, начальник службы общественной безопасности в звании майора заявил, что знает тайную информацию о нём и что раскроет её и привлечёт его к ответственности, если он не принесёт ему запрошенный телефон.

При получении телефона у гражданина представитель ОВД был задержан. Возбуждено уголовное дело и начато следствие.