По итогам переговоров между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Республики Корея Юн Сок Ёлем принят пакет двусторонних документов, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты подписали Совместное заявление об углублении и расширении особого стратегического партнерства.

В рамках государственного визита также подписаны 17 документов, в числе которых:

межправительственное соглашение с Фондом экономического развития и сотрудничества;

соглашения с Экспортно-импортным банком Кореи и компанией Hyundai Rotem о закупке и поставках высокоскоростных электрических поездов;

соглашение с Экспортно-импортным банком Кореи о предоставлении оборудования для научного и информационно-коммуникационного образования в школах;

соглашение о реализации проекта инновационного фармацевтического кластера «Фарма Парк»;

соглашение о сотрудничестве в области укрепления потенциала государственных служащих Узбекистана;

программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025−2027 годы;

протокол о сотрудничестве в рамках Всемирной торговой организации;

протокол о сотрудничестве в области культуры;

договорённость о сотрудничестве в области транспорта;

договорённость о сотрудничестве по модернизации систем централизованного теплоснабжения в регионах Узбекистана;

договорённость о партнёрстве в области критических минералов;

договорённость о содействии деятельности узбекско-корейского совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству;

меморандум о сотрудничестве по подготовке квалифицированных и профессиональных кадров;

меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

соглашение между «Узпромстройбанком» и Экспортно-импортным банком Кореи о межбанковской мастер-кредитной линии и другие.

Как сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап», Hyundai Rotem в рамках сделки стоимостью 195,7 млн долларов поставит компании «Узбекистон темир йуллари» шесть высокоскоростных поездов на 42 вагона, а также будет оказывать услуги по их техническому обслуживанию и ремонту.

Это первый экспорт высокоскоростных поездов, разработанных с использованием корейских технологий, за два десятилетия с момента появления этого поезда при поддержке Франции в 2004 году.

Что касается сотрудничества Узбекистана и Южной Кореи в области критически важных материалов, «Рёнхап» уточняет, что подписанное соглашение проложит путь к всестороннему партнёрству, начиная от совместной разведки и заканчивая использованием полезных ископаемых.

«Обе страны договорились максимизировать синергию в сотрудничестве в цепочке поставок путём объединения богатых минеральных ресурсов Узбекистана и передовых технологий Южной Кореи», — цитирует агентство президента Южной Кореи по итогам совместной пресс-конференции.

Соглашения направлены на развитие партнёрства, охватывающего весь цикл разведки, добычи и переработки ключевых полезных ископаемых, включая литий, и предоставление корейским компаниям приоритета в разработке экономически выгодных ископаемых, отмечает агентство со ссылкой на Администрацию президента Республики Корея.