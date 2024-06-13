На чемпионате Азии среди взрослых и юниоров по шоссейному велоспорту, который проходил с 6 по 12 июня в Алматы (Казахстан), представители Узбекистана завоевали 5 медалей — 1 «золото» и 4 «серебра». Об этом сообщила пресс-служба Федерации велоспорта.

В индивидуальной гонке на время среди женщин Ольга Забелинская получила золотую медаль, Янина Кускова — серебряную.

В командной гонке микс (мужчины и женщины): Муроджон Холмуродов, Даниил Евдокимов, Бегзод Рахимбоев, Ольга Забелинская, Янина Кускова и Маргарита Мисюрина завоевали серебряную медаль.

В командной гонке микс среди юниоров: Алимардон Джамолиддинов, Мухриддин Сафаров, Бегзод Баходиров, Самира Исмаилова, Виктория Пользунова, Мадина Давронова также получили «серебро».

В индивидуальной гонке среди юниорок Самира Исмаилова также стала обладательницей серебряной медали.