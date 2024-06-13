Компания Uzum приняла решение отказаться от слияния с платёжной системой Click и сосредоточиться на развитии сервисов в рамках своей экосистемы. Об этом говорится в пресс-релизе компании, полученном «Газетой.uz».

«Компания планирует дальнейшее развитие финтех и е-commerce сервисов в рамках собственной платформы, что позволяет, с одной стороны, обеспечить максимальную эффективность и единый фокус, а с другой — полностью контролировать продукт, бренд и реализацию общей стратегии», — говорится в сообщении.

«За год Uzum усилил команду финтех-направления и завершил процессы покупки и слияния активов. Всё это позволит экосистеме сохранить текущие темпы роста, в дальнейшем развиваясь органически, а не за счёт M&A-сделок (слияний и поглощений)», — отметили в компании.

Год назад Uzum и Click объявили о планах по слиянию и начале процедуры дью-дилидженс (прединвестиционная проверка), по итогам которой Uzum и Click должны были подать заявку на одобрение сделки в Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана. Но по итогам прединвестиционной проверки Uzum принял решение отказаться от слияния и сосредоточиться на развитии сервисов в рамках собственной экосистемы и бренда, заявили в компании.



