Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Италии подписали соглашение о безопасности сроком на 10, передаёт Reuters.

«Стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО», — цитирует агентство выдержки из текста документа.

В договоре говорится, что в случае вооружённого нападения или угрозы такового против Украины высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов, чтобы обсудить меры реагирования и определить потребности в обороне Украины.

«Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооружённые силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)», — говорится в тексте.

США, согласно договору, обязуются предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную и прочую поддержку.

В рамках саммита G7 Зеленский также подписал двустороннее соглашение по безопасности с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

По словам украинского президента, Япония в этом году окажет Украине помощь на 4,5 млрд долларов и дальше, согласно подписанному документу, будет помогать в течение всех десяти лет, которые будет действовать соглашение.

«Сюда входят помощь в сфере безопасности и обороны, гуманитарная помощь, техническое и финансовое сотрудничество, а также совместные действия по Формуле мира. Кроме того, соглашение предусматривает санкции против агрессора и привлечение агрессора к ответственности», — заявил Зеленский.

За последний год Украина заключила двусторонние соглашения по безопасности с рядом стран-членами ЕС и НАТО, среди них Великобритания, Германия, Франция, Дания, Канада, Италия, Испания и другие.