Посол Великобритании в Узбекистане Тимоти Смарт в большом интервью «Газете.uz» поделился мыслями о приоритетных направлениях сотрудничества со страной и всей Центральной Азией, возможности проведения саммита C5+UK и необходимости использования данных для эффективности государственной политики. Он рассказал о важности обеспечения независимости и беспристрастности намеченного к созданию международного коммерческого суда в Ташкенте и напомнил, что «Великобритания находится в регионе только для того, чтобы помочь, а не усложнить жизнь странам». Он также отметил, что людям нужно предоставить достаточно времени проявить себя и объяснил важность знания узбекского языка для того, чтобы лучше понимать страну.

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Текстовая версия (с сокращениями)

— В апреле министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон посетил с визитом все страны Центральной Азии и Монголию. Для Узбекистана это был первый визит такого высокого уровня с 1997 года. В преддверии визита он сказал: «Центральная Азия находится в эпицентре некоторых из самых больших вызовов, с которыми мы сталкиваемся». Какие это вызовы?

— Визит лорда Кэмерона был действительно символическим и историческим, который был нацелен на достижение практических результатов. 27 лет — слишком долгий срок между визитами министров иностранных дел.

Что касается вызовов, то у вас сложная география, сложная геополитика. Если мы посмотрим, где находится Узбекистан и Центральная Азия, то у ваших границ имеется несколько очень крупных международных проблем. Вы граничите с Афганистаном, на севере у вас Россия, Китай на юго-востоке, рядом находится Иран. Вы не имеете выхода к морю.

Вызовы изменения климата становятся всё более острыми. Кроме того, у вас быстро растёт население, что во многих отношениях является преимуществом, но также создаёт вызовы с точки зрения экономического развития, в плане обеспечения себя всем необходимым.

Это реальные вызовы. И некоторые из этих вызовов являются общими, особенно те, что касаются международного порядка, основанного на нормах, уважения к Уставу ООН, изменения климата, экономического развития и роста. Есть несколько направлений, в которых мы могли бы помочь президенту [Узбекистана] в его программе реформ, мы очень многое можем сделать вместе.

— Комитет по иностранным делам парламента Великобритании в своём докладе призвал к углублению сотрудничества с регионом Центральной Азии, заявив: «Пять стран ЦА часто остаются без внимания британских политиков». Визит министра иностранных дел также, вероятно, стал результатом этих обсуждений. Чем обусловлен растущий интерес Великобритании к региону Центральной Азии? Связано ли это только с войной России против Украины или есть какие-то другие объективные причины?

— Когда министр иностранных дел рассматривал возможность визита в Центральную Азию, мы предоставили свои рекомендации. И это произошло на основе визитов министра торговли, министра вооружённых сил Джеймса Хиппи, министра Докерти в этот регион. Количество министерских визитов в регион возрастало, и это естественное развитие событий для нас. Потому что, как мы уже говорили, Центральная Азия — важный регион.

Один из советов, который мы дали руководству министерства — это обратить внимание на программу реформ президента [Шавката Мирзиёева]. Посмотрите, где была страна в конце 2016 года, и посмотрите, где она сейчас. В настоящее время вы динамично развиваетесь. Прогресс реформ впечатляющий и быстрый.

Но у вас также есть трудности в росте. Мы хотим понять, в каких сферах Британия может вам помочь: поддержать экономический рост, построить более справедливое общество, как использовать наш опыт в области изменения климата, в поддержке женщин и девочек, в поддержке вашей территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Кроме этого, мы можем узнать от вас, что происходит в Афганистане. Что мы можем сделать вместе, чтобы помочь построить в этой стране более стабильное и справедливое общество? Что насчёт других факторов влияния в регионе? Как мы можем сделать так, чтобы они не вредили процессу реформ, вашей демократии и стабильности?





— Согласно отчёту парламента, в 2024 году рекомендуется провести встречу C5+Великобритания. Можете ли вы поделиться какими-либо подробностями об этой предстоящей многосторонней встрече в плане формата или возможных дат?

— Мы хорошо понимаем, как Узбекистан и другие страны Центральной Азии относятся к этому формату. Если этот формат подходит вам, то мы очень заинтересованы в нём. Мы сообщили лорду Кэмерону, что формат C5+1 — это то, что может хорошо сработать для вас и четырёх других стран региона. Так что мы приняли это к сведению. Министру иностранных дел идея понравилась. Сейчас мы работаем над предложениями, которые потом предоставим вам.

— То есть, такая встреча будет, но пока идут переговоры?

— Была рекомендация, что мы должны проделать больше работы по этому формату. Но при этом прислушиваться к мнению вашего правительства и правительств других стран региона о том, что лучше для вас и какое время больше подходит. Так что вы можете ожидать, что мы ещё услышим об этом в ближайшие несколько месяцев.

— В том же парламентском отчёте упоминается, что одной из главных тем для обсуждения между Великобританией и странами региона станут возобновляемые источники энергии. Почему это важно?

— Я уже говорил о важности изменения климата. Это проблема, с которой мы все сталкиваемся. Перед приездом сюда я встречался с узбекскими учёными в университетах Великобритании, в том числе в Кавендишской лаборатории Кембриджа, которые рассказали мне, что они работают над мерами для тех случаев, если сельскохозяйственные культуры в Узбекистане будут вынуждены выживать при температуре 50 градусов. Это очень сложно.

Поэтому мы делимся нашими лучшими исследованиями, чтобы ваше сельскохозяйственное производство имело технологии и передовые исследования для адаптации к миру, в котором температура будет повышаться. Повышение температуры воздуха — это то, что угрожает нашей общей безопасности. Изменение климата касается не только вопросов продовольствия и воды. Это также связано с напряжённостью между регионами.

Я и моё правительство действительно впечатлёны тем, как президент Мирзиёев, придя к власти, объединил Центральную Азию в таком виде, которого не было до 2016 года. Центральноазиатский формат, который вы упомянули выше, действительно в духе взаимосвязанности и партнёрства, во главе которых вопросы общих водных ресурсов и энергии, которые являются источником не напряжённости, а партнерства.

Мы изучаем, по каким вопросам можем вам помочь. В частности, в рамках визита министра иностранных дел мы сделали несколько заявлений. Одно из них — фонд инклюзивного роста по зелёным технологиям и зелёному росту.

— Инвестиционная среда является одним из направлений, требующих улучшения в Центральной Азии. Как улучшение региональной торговой инфраструктуры и политики может поддержать страны Центральной Азии в плане интеграции и, в частности, помочь Узбекистану улучшить инвестиционный климат? Какую роль в этом может сыграть Великобритания?

— В ходе встреч между нашими министрами иностранных дел много обсуждались вопросы взаимосвязанности и то, как наши страны могли бы работать в партнёрстве над инфраструктурными проектами. Идут обсуждения о второй высокоскоростной железной дороге Самарканд-Ташкент. Обсуждаем инициативы по платным дорогам, международным аэропортам.

Ваша экономика, согласно прогнозу, вырастет более чем на 6% в этом году. Это действительно впечатляет. Ежегодно к рынку труда присоединяются сотни тысяч, около миллиона 18-летних молодых людей. Им нужна работа, нужна занятость. А для этого ваша экономика не может опираться на традиционную советскую модель. Вы должны модернизировать свою экономику, и вы делаете огромные шаги в этом направлении: цифровизация, электронная коммерция, финтех, расширение сельскохозяйственного и горнодобывающего секторов. Мы можем помочь вам в развитии малого и среднего бизнеса, приватизации государственных предприятий.

Всё это вписывается в поддержку экономических реформ, где через программу «Эффективное управление для экономического развития» мы работаем со Всемирным банком и Агентством стратегических реформ, чтобы предоставить вам аналитику и данные для улучшения темпов экономического роста. Через них вы сможете понять, какая политика вам нужна, как работать с частным сектором.

Касательно частного сектора, Великобритания может помочь выйти на финансовый рынок в Лондоне, получить доступ к рынкам капитала и заложить путь к деловым и торговым партнёрствам. Это может помочь улучшить экономику, укрепить независимость и обеспечить стабильность и рабочие места для будущих поколений. Это выгодно нам с точки зрения инвестиций, но также выгодно и вам, поскольку у вас будут деньги, опыт и финансирование, чтобы действительно укрепить свою экономику.

— Возвращаясь к тому, что вы сказали о данных и анализе. Почему важно основывать политику на данных и анализе?

— Если вы не знаете численности населения, как вы можете сказать, какой у вас ВВП на душу населения? Если вы не знаете, сколько воды получает каждое домохозяйство в течение дня и в каком количестве, как можно сказать, улучшилась ситуация или нет? Если вы не знаете, сколько детей ежегодно заканчивают школы или начнут ходить в них, то как можно узнать, сколько школ вам нужно построить?

На планирование этих вещей уходят годы: какие рабочие места вам нужно обеспечить в будущем? Или если вы инвестируете, например, только в хлопок, вам нужно знать, каков спрос на хлопок на мировых рынках, каков спрос на медь. Каков спрос на навыки электронной коммерции, которую вы развиваете, на сферу услуг, которую вы создаёте. Каким будет спрос в будущем? И у вас должны быть планы для адаптации.

Это очень важно с точки зрения эффективности работы правительства. Когда лорд Кэмерон был премьер-министром, он уделял большое внимание данным. Когда Тони Блэр был премьер-министром, он создал модели Delivery Unit, чтобы центральное правительство понимало ключевые данные по населению, чтобы вести политику, основанную на данных.

Если вы хотите улучшить здравоохранение, водоснабжение или образование — три приоритета, которые очень важны в любой стране, но особенно в вашей на данный момент, — вам нужно вести политику на основе данных, чтобы достигать результатов для своих граждан.

— Как раз сейчас в Узбекистане тоже работает Delivery Unit в структуре Агентства стратегических реформ. Давайте перейдём к двусторонним отношениям. Во время визита в Узбекистан господин Кэмерон сказал: «Мы не просим выбирать между партнёрами». И вы сегодня тоже говорили о важности поддержки независимости и суверенитета стран региона. Что Великобритания может предложить Узбекистану и странам региона для поддержки их суверенитета и независимости?

— Я демократ до мозга костей, а Великобритания — постоянный член Совета безопасности ООН, страна, приверженная Уставу ООН и международному порядку, основанному на нормах, на территориальной целостности, суверенитете и независимости. И когда мы видим, что какие-то державы бросают этим ценностям вызов, мы смотрим на это как на вызов всем нам, всем демократиям в мире. И мы поддерживаем защищающихся, как, например, Украина сейчас или Польша в 1939 году. Мы не стоим в стороне и не наблюдаем за тем, как происходит подобное. Мы поддерживаем более справедливый и инклюзивный мир.

И когда мы видим, как агрессоры пытаются отнять эти права у суверенных стран, мы стоим рядом с ними и говорим: «Мы — ваш друг», если, конечно же, они хотят этого. Мы здесь не для того, чтобы усложнять вам жизнь. Вы сами лучше всех знаете, что отвечает вашим интересам, как вам нужно работать с вашими соседями и разными сферами влияния. Но мы тут, чтобы предложить вам помощь. Если какие-то наши действия усложняют вашу жизнь, скажите нам: «Мы не хотим этого».

На практике это означает, что если вам нужен экономический рост, давайте обсуждать. У нас есть опыт государственного управления, как, например, с Delivery Unit, которым мы можем поделиться. Что касается бизнеса, у нас много возможностей и опыта в области прямых иностранных инвестиций.

Образование — это ключевое направление, в котором мы можем помочь, будь то английский язык или транснациональное образование. Уже 11 британских университетов имеют филиалы в Узбекистане. Ещё четыре хотят открыть онлайн-программы, и другие тоже присматриваются. Это большая возможность в плане того, что ваши люди могут учиться в Великобритании, где нет ограничений по визам для тех, кто хочет учиться. Но если это немного дороже, вы можете учиться по британским квалификациям в Узбекистане. Мы можем делиться своими знаниями и учиться у вас.

Когда мы говорим о тех вызовах и о том, что мы вас не просим выбирать какую-либо сторону, я очень хорошо понимаю, что ваша страна сейчас находится на определённом пути. Моя страна тоже. Есть много областей, в которых мы можем сотрудничать, и есть общие вызовы: изменение климата, образование, образование женщин и девочек, рост наших экономик, искусственный интеллект, торговля. Но в то же время есть и те, кто стремится ограничить наши возможности действовать независимо. И если мы можем помочь вам укрепить вашу независимость, то это уже хорошо.

— Президент Мирзиёев в своём недавнем выступлении упомянул, что Узбекистан активно работает с Великобританией над подписанием документов о сотрудничестве в области критически важного сырья. Какого рода сотрудничество это будет: по добыче или торговле, и в каком виде критического сырья?

— За время моего пребывания здесь я был впечатлён тем, как в частном, так и в государственном секторе Узбекистан ищет передовые мировые практики. Например, ваши цифровые парки, вы привносите знания и опыт в сектор образования, даже на горнолыжные курорты вы привлекаете лучших специалистов извне.

Что касается критических минералов, то мы рассматриваем модель, которая работает для правительства президента Мирзиёева и Узбекистана в целом, модель, которую вы подписали с Европейским союзом недавно. Мы стремимся к аналогичной модели. Это включает в себя обмен опытом, потенциальную помощь в добыче, выходе на рынок, всё то, что можно ожидать от такого рода соглашения. Предстоит достичь финальных договорённостей между нашими правительствами и частным сектором.





— В феврале 2024 года Sky News сообщил, что британские компании отправляют в ряд стран, включая Узбекистан, оборудование для дронов и тяжёлую технику, которые затем переправляются в Россию. Мы знаем, что некоторые компании в Узбекистане, такие как Mvizion, уже попали под санкции. Какие ещё меры предпринимают власти обеих стран для предотвращения обхода санкций?

— Британское правительство очень благодарно за дух сотрудничества, который проявляют Узбекистан и другие государства Центральной Азии в плане совместной работы. Но это не всегда легко. Каждый раз, когда мы находим способ наложения санкций на компанию, может появиться новая. Она существует несколько дней и исчезает. Мы понимаем, что это сложная сфера.

Но в то же время, не здесь, а в другой стране региона количество импортируемых посудомоечных машин составляет четыре единицы на домохозяйство. То есть, мы видим аномалии, которые очень чётко показывают, что-то не так. И это началось с войны в Украине.

В середине февраля мы пригласили британскую юридическую фирму и обучили госслужащих и представителей правительства Узбекистана по вопросам законодательной базы, мер, которые можно предпринять для отслеживания попавших под санкции компаний, санкционных товаров, и совместной работы. А на следующий день мы предоставили аналогичные знания и частному сектору.

В ноябре прошлого года здесь были высокопоставленные чиновники из Великобритании, ЕС и США для переговоров с правительством о прогрессе, совместной работе, о новых направлениях поддержки и проблемах. Это сотрудничество работает крепко и хорошо.

— Тренинги для частного сектора проводились для того, чтобы они не становились платформой для обхода санкций, сами того не зная?

— Именно. Что они могут сделать, на что следует обратить внимание, какие есть правила. Потому что мы понимаем, что это сложно.

Наша главная задача состоит в том, чтобы ничего из того, что мы отправляем или получаем, не оказалось на линии фронта, в итоге убивая украинцев. Это война вторжения и агрессии, и это неправильно. И мы сделаем все возможное, чтобы защитить суверенитет и независимость Украины. Санкции — это большая часть работы в этом направлении.

— Великобритания стала одним из популярных направлений для трудовых мигрантов из Центральной Азии в последнее время, после запуска схемы сезонных рабочих для этого региона. Мы видим новости о том, что сейчас операторы по трудоустройству рассматривают возможность привлечения трудовых мигрантов и в сфере здравоохранения. Есть ли данные о том, сколько людей из Узбекистана сейчас заняты на сезонных работах в Великобритании?

— Речь идёт о тысячах. Это не такие огромные цифры, как в других странах, но это очень важно. В прошлом году сезонные рабочие из Узбекистана и Центральной Азии составляли большинство работников в сельскохозяйственном секторе. В этом году мы ожидаем около 4000 человек. Но в зависимости от потребностей частного сектора, если фермы в Великобритании будут нуждаться в большем количестве, мы можем увеличить это число.

Для тех, кто подумывает участвовать в этой программе, есть несколько ключевых посланий. Во-первых, вам будут очень рады, мы очень хотим видеть вас там. Но мы хотим быть уверены, что все, кто будет привлечён к сезонной работе, их семьи и близкие, защищены должным образом. Поэтому, пожалуйста, используйте только государственные, официальные каналы для получения визы. Не пользуйтесь услугами третьих лиц, потому что есть недобросовестные люди, которые берут дополнительные деньги, которые вы не должны платить. Есть официальные ресурсы, которые вы должны использовать, а не третьи лица.

А касательно более широких программ, мы очень внимательно изучаем, что мы можем сделать. И, как вы уже сказали, привлечение медсестёр и врачей звучит довольно логично. Но в то же время я хочу быть уверен, что у вас у самих достаточно медсестёр и врачей, необходимых для вашего собственного здравохранения.





— Будет ли Великобритания рассматривать возможность расширения квот для сезонных мигрантов из Центральной Азии?

— Ежегодно эта цифра расширяется или сокращается в зависимости от потребностей частного сектора Великобритании. Кроме того, в Великобритании существует внутренняя политика в отношении этого количества. На данный момент всё хорошо, нам всё нравится, программа хорошо работает. Нам просто нужно убедиться, что те, кто едет из Узбекистана или региона в Великобританию, получают действительно хороший опыт.

У нас также есть программы для тех, кто возвращается после сезонной работы. Мы работаем с Международной организацией по миграции и другими, чтобы трудовые мигранты могли реинвестировать деньги, чтобы открыть свой собственный бизнес. Так по возвращении они будут способствовать росту национальной экономики, а не просто потратят все заработанные деньги за один раз.

— Во время визита господина Кэмерона в Узбекистан в контексте сотрудничества в сфере образования было упомянуто, что количество стипендиатов Chevening для региона и Узбекистана будет увеличено. Сколько стипендий Chevening будет теперь доступно?

— У меня весьма большие амбиции, так как вопрос образования очень важен. Это фундаментальная составляющая того, что мы здесь делаем и как мы помогаем. Сам президент Мирзиёев тоже всегда говорит: «образование, образование, образование».

Я не ожидал, что здесь так широко используется английский язык. И, конечно, для постсоветского поколения количество людей, знающих английский язык, действительно впечатляет. Я думаю, что это следствие того, что Узбекистан встаёт на ноги, открывается для глобальных рынков, ваша молодёжь может конкурировать за рабочие места на международном уровне и привозит свой опыт обратно.

По Chevening, я думаю, мы рассчитываем на 15 мест. В этом году мы удвоили число участников до 15−16.

Мне также известно, что в рамках фонда «Эл-юрт умиди» вы ежегодно отправляете более 100 узбекистанцев на обучение по магистерской программе в Великобританию. Это впечатляющие цифры. Мы видим, что эти люди занимают важные позиции в бизнесе, в гражданском обществе, в правительстве. Люди, которые посвящают себя общественному благу, возвращаются и делятся опытом и преображают ваши системы передовым международным опытом. А если что-то не работает в вашей стране, вы можете просто сказать, что это не будет работать.

Cambridge University Press предоставляет учебники для средней школы в стране, что тоже впечатляет. То есть, вы увидели методы образования, которые вам понравились, и переняли их — именно такие возможности мы ищем.

В рамках визита министра иностранных дел мы также объявили об образовательной программе с фондом около 6,5 млн фунтов стерлингов, если мне не изменяет память. Она будет направлена на повышение уровня преподавания английского языка, чтобы повысить эффективность вашей системы образования, экзаменов, учебных программ, то есть подход к системе образования в целом. Мы будем работать с международными партнёрами, такими как ЮНИСЕФ и другими, чтобы ваше правительство смогло достичь своих приоритетов в области образования.

— Великобритания подчёркивает важность повышения потенциала правительств стран Центральной Азии в борьбе с коррупцией и отмыванием денег, что может привести к улучшению экономического развития. Какую помощь Великобритания предлагает Узбекистану в этом отношении?

— Программа «Эффективное управление для экономического развития» с фондом около 25 млн фунтов, о котором я уже говорил, также работает по улучшению государственного управления.

Один из самых больших опытов, которым может поделиться Великобритания, — это международный арбитражный суд. На недавнем Ташкентском международном инвестиционном форуме (TIIF) президент Мирзиёев объявил, что будет создан Ташкентский международный коммерческий суд. Это очень полезно и важно для доверия инвесторов.

В какую бы страну вы ни пошли, именно арбитражный суд даёт уверенность средним и крупным предприятиям, а также малым. То есть, если вы инвестируете в стране, где есть арбитражный суд, значит, у вас есть чёткая юридическая гарантия ваших инвестиций, вы можете обращаться в арбитраж.

На примере стран Персидского залива, Сингапура, Казахстана это значительно повысило доверие инвесторов и приток прямых иностранных инвестиций в эти страны. И действительно, когда я был на TIIF, я слышал, как компании из Персидского залива говорили: «Было бы очень хорошо, если бы у вас здесь был арбитражный суд». Так что речь идёт не только о британских компаниях. Это также интерес южноазиатских компаний, компаний Персидского залива. Если им кто-то сегодня гарантирует, когда они приедут сюда, что у них будет международно признанный суд, в который они смогут обратиться, это действительно важно.

Как отмечают эксперты, только за первый год существования такого суда это принесло бы около 400 млн долларов дополнительных инвестиций для вашей страны. Содержание таких судов немного дороговато, но точно не 400 млн. И со временем эта сумма будет расти. Посмотрите, что происходит в Казахстане.

Также поможет тот факт, что в суде будет международное присутствие: британский судья. Но в будущем останутся обученные узбекские юристы. Так будут развиваться навыки, и Узбекистану будет передана передовая международная практика. Насколько я понимаю, сейчас его собираются разместить в одном из цифровых парков. Это потребует дополнительной работы над правовой базой. Но сама идея и цель очень убедительные.

И до тех пор, пока он признаётся на международном уровне как независимый и его неприкосновенность невозможно подорвать, он будет способствовать привлечению огромного количества прямых иностранных инвестиций в вашу страну.





— Если вернуться к сотрудничеству в области зелёных технологий, какого рода сотрудничество осуществляется между Великобританией и Узбекистаном в этом направлении?

— В рамках визита министра иностранных дел мы анонсировали Зелёный инклюзивный фонд с бюджетом около 19,5 млн фунтов. Он будет способствовать наращиванию потенциала правительств. Там также есть особая модель финансирования с привлечением частного капитала и международного финансирования, чтобы помочь определить, какие малые и средние предприятия нуждаются в поддержке в области зелёных технологий и улучшения потенциала, а также инвестиции в региональную инфраструктуру, энергетику, водоснабжение, возобновляемые источники энергии.

Мы хотим понять, какие программы нужны вам как стране, как они будут связаны между собой в регионе, чтобы помочь развивать ваш возобновляемый сектор зелёных технологий.

— А фонд рассчитан на весь регион?

— Весь регион. Но некоторые из этих программ будут только двусторонними. А другие программы по воде или энергии будут регионального характера, учитывая важность взаимосвязанности.

У вас много советских технологий, которые стареют и очень неэффективны. И у вас один из самых больших углеродных следов на душу населения в мире. Мы хотим помочь вам сократить этот показатель.

Многое из этого — стимулирующие деньги для определения сфер, в которых на ваш взгляд есть проблемы и где мы можем работать вместе, сотрудничая с МФО, с бизнесом, с правительствами и работая с частным капиталом.

— В парламентском отчёте также упоминается рекомендация организовать дипломатическую академию для дипломатической службы стран региона. На какой стадии находится эта инициатива? И как она может укрепить региональную интеграцию?

— В Великобритании есть дипломатическая академия, и разные иностранные службы по-разному готовят дипломатов. У вас здесь есть несколько хороших дипломатических вузов, например Университет мировой экономики и дипломатии. Они обеспечивают вас будущими дипломатами, послами и так далее. Я не следил за прогрессом этого конкретного предложения, но мы очень заинтересованы в обмене опытом в тех областях, где лежат приоритеты президента, одним из которых является наращивание потенциала государственного управления.

У нас есть колледж государственной службы, который развивает профессиональные навыки наших государственных служащих. Мы будем обмениваться передовым опытом в этой области. И я полагаю, что по модели Delivery Unit в государственном управлении мы также изучаем, чем можем помочь.





— Вы провели в Узбекистане чуть меньше года. За это время вы успели узнать о стране многое. Что больше всего нужно Узбекистану на данном этапе развития, на ваш взгляд?

— Я пообщался с некоторыми руководителями международных финансовых организаций в стране, и они говорят, что это одна из немногих стран в мире, где ощущается такая динамика. Вы процветаете как страна, и видно, что программа реформ президента ставит конкретные цели.

Я думаю, что в некоторых случаях нужно дать людям время проявить себя, сделать паузу, оставить их в покое и предоставить время на реализацию.

Я был поражён динамикой, тёплым приёмом и реальным ощущением, что мы настоящие партнёры, работающие вместе. Это действительно радует. У вас богатая культура и история. В то время, как моя страна была в «тёмных веках», некоторые из величайших мировых философов, астрономов процветали в Бухаре, Самарканде, Хиве, по всей стране. Наше сотрудничество продолжается и по сей день, и мы учимся друг у друга.

— Одна из сфер, которая в последнее время переживает огромный рост в Узбекистане, — это креативная индустрия. Как она влияет на жизнь Узбекистана и может ли она стать новым драйвером?

— Мне скоро исполнится 50, и я немного отстал. Моя семилетняя дочь лучше меня разбирается в некоторых технологиях. Но я был в цифровом парке в Ташкенте и был поражён тем, насколько он связан с внешним миром, как вы взяли самое лучшее из Сингапура, Индии, со всего мира в плане дизайна парка. Там работают программисты, мужчины и женщины. Вы пытаетесь добиться гендерного баланса в этом направлении. Очень важно, чтобы женщины и девушки работали во всех отраслях.

Вы также работаете над обеспечением всей страны электронной коммерцией. Такие центры в каждом из регионов, вы обучаете свою молодёжь, там есть общежития и университеты поблизости, есть ответственное министерство, и вы привлекаете иностранный бизнес. И в этом вы занимаете лидирующее положение в мире.

Как мы обсуждали, у вас есть вызовы демографического роста и вы не имеете выхода к морю. Поэтому для вас это очень важная сфера для развития. Я думаю, что вы делаете все правильно, всё идёт рука об руку. Президент ставит перед страной образование как важнейший приоритет, я думаю, большинство родителей ставят такие же цели перед своими детьми.

Как мы уже отметили, Великобритания может предложить транснациональное образование, а также поделиться опытом в электронной коммерции, у нас четвёртая по объёму электронная коммерция в мире. Я уже видел, как умело вы берете лучшее и направляете это в развитие своей страны и экономики. И мы здесь, чтобы помочь вам.





— Когда мы планировали это интервью, нам сказали, что вы готовитесь к экзамену по узбекскому языку. Как прошёл экзамен?

— Juda yaxshi edi. Savolingiz uchun katta rahmat. Men o’zbek tilida gapirishim kerak! (Очень хорошо. Большое спасибо за этот вопрос. Мне нужно чаще говорить на узбекском языке! — ред.) Я должен практиковаться, слишком много говорю по-английски. Для меня важен узбекский язык. Британские дипломаты изучают и русский, и узбекский, но мы всё больше и больше будем изучать узбекский язык, потому что это поможет нам лучше понять вашу культуру. Кроме того, мы гости в вашей стране, мы должны говорить на вашем языке.

Я хочу говорить на узбекском более свободно. Меня расстраивает, что я не так свободно говорю, как хотелось бы, но я могу выходить на улицу, могу торговаться на рынках. Когда вокруг говорят по-узбекски, я понимаю. Когда я сижу на конференциях, мне не нужен переводчик, и это прекрасно. Может, лишь через 20 минут я включаю переводчик, потому что мой мозг устает.

Очень важно проявлять уважение. Это помогает понять культуру, понять, как живут узбеки, что их волнует. Я могу зайти на X (бывший Twitter — ред.), я могу зайти на «Газету.uz», Kun.uz, смотреть «Узбекистан 24» и понимать, что происходит в стране. Мне не нужен переводчик, когда я слушаю радио. Это очень помогает мне понять, что действительно важно для вас.

— А как давно вы изучаете узбекский язык?

— Я начал за 14 месяцев до приезда сюда. Ваш язык довольно трудный. Но это стоит потраченных усилий. Структура предложений меня просто восхищает. Когда я разговариваю с корейскими, японскими коллегами, они говорят, что учить узбекский так легко. А для носителя западноевропейского языка структура предложений сложнее. Но это того стоит.

— Спасибо вам за эти усилия. Когда я брал интервью у вашего предшественника, посла Торлоу, я спросил его, какой совет он собирается дать вам перед вашим приездом. Если не секрет, что он говорил вам об Узбекистане и какой совет он вам давал?

— Мы говорили о геополитическом значении, о теплоте гостеприимства, которое длилось все годы его пребывания здесь, о том, как грустно ему было уезжать. Главным советом его было: «Успей насладиться. Время пролетит очень быстро».

У нас есть возможность продолжать строить более крепкие и тесные отношения. И я очень благодарен предыдущему Тиму, послу, за всю ту работу, которую он и его команда проделали. И мне очень приятно продолжать их хорошую работу и строить партнёрство не только для сегодняшнего дня, но и для наших детей.

— Господин посол, спасибо за интервью.

— Savollaringiz, so’zlaringiz uchun katta rahmat (Спасибо вам за вопросы и беседу — ред.)!