Назначены новые первый заместитель и заместитель хокима Ташкента, сообщила пресс-служба хокимията города.





Бахтиёр Халимович Хайдаров стал первым заместителем хокима по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности.

Он родился в 1989 году в Бухаре. В 2010 году окончил Ташкентский финансовый институт со степенью бакалавра, а в 2012 году получил степень магистра в этом же институте.

До настоящего времени работал заведующим отделом развития важных инициатив в социальной сфере Администрации президента Узбекистана.

С 2019 года первым замхокима столицы был Хотамбек Шакиров.





Санжар Шухратович Таджиев назначен заместителем хокима по туризму, культуре, культурному наследию и массовым коммуникациям.

Он родился в 1981 году в Ташкенте. В 2003 году окончил Ташкентский государственный институт востоковедения со степенью бакалавра, в 2006 году — магистра.

Ранее занимал ряд ответственных должностей, в том числе первого заместителя начальника Главного управления туризма и культурного наследия Ташкента. До этого работал генеральным директором компании The Mob.

В начале июня сообщалось об освобождении от должности заместителя хокима Ташкента по вопросам туризма Фахриддина Даврукова.