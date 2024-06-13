Президент Республики Корея Юн Сок Ёль вместе с супругой 13 июня прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба премьер-министра Узбекистана. В аэропорту Ташкента высокого гостя встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.





Визит продлится до 15 июня. Как мы писали, на переговорах с президентом Шавкатом Мирзиёевым намечено обсудить вопросы развития отношений «особого стратегического партнёрства» — такой статус Южная Корея среди стран Центральной Азии установила только с Узбекистаном.

Юн Сок Ёль также совершит поездку в Самарканд для ознакомления с культурно-историческим наследием страны.

В интервью накануне визита президент Южной Корери назвал Узбекистан «ключевым партнёром» в регионе. Он заверил, что его страна будет «продолжать тесно сотрудничать в качестве особого стратегического партнёра в социальном, экономическом и демократическом развитии».