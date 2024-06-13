Министерство финансов США 12 июня объявило о расширении санкций против России, введя более 300 новых ограничений.

«Минфин США вводит новые масштабные меры, руководствуясь обязательствами G7 („Большая семёрка“) по усилению давления на Россию за её продолжающуюся жестокую и необоснованную войну против Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Введённые меры повышают риск вторичных санкций для иностранных банков за помощь России, ограничивают возможности российского военно-промышленного комплекса использовать американские информационные технологии, а также затрагивают более 300 физических лиц и компаний из России и стран, помогающих ей обходить наложенные ранее санкции.

Риск вторичных санкций для иностранных банков

Минфин США расширил определение российской «военно-промышленной базы», включив в неё все организации и всех физических лиц, которые попали или попадут под американские санкции.

Эта мера расширит действие декабрьского указа президента Джо Байдена, позволившего Минфину США вводить вторичные санкции к иностранным банкам, если они проводили транзакции в интересах или от лица примерно 1200 предприятий, которые американское правительство считает связанными с российской военной промышленностью, говорится в материале.

Теперь количество подсанкционных российских субъектов, взаимодействие с которыми может стать основанием для американских вторичных санкций, возрастает в разы, отмечает РБК. По данным Financial Times, этот список охватывает более чем 4500 российских организаций. Минфин США отдельно подчёркивает, что среди таких подсанкционных лиц — крупнейшие российские банки ВТБ и Сбербанк.

«Расширенное определение [военно-промышленной базы] отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части правительства на поддержку своих предосудительных военных усилий. Иностранные финансовые учреждения сталкиваются с риском санкций за продолжение операций с участием российской военно-промышленной базы», — говорится в заявлении ведомства.

Чтобы помочь прояснить риски, с которыми могут столкнуться иностранные банки, ведомство обновило информацию в списке SDN (Список граждан особых категорий и заблокированных лиц), добавив туда адреса и наименования пяти филиалов российских банков (Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ, Сбербанк, ВТБ, ВТБ Капитал) в Китае, Кыргызстане и Индии.

Санкции против финансовой инфраструктуры России

Под американские санкции также попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчётный депозитарий (НРД). В Минфине США отметили, что меры российских властей по привлечению капитала через Мосбиржу расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путём инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Мосбиржа в связи с включением в санкционный список США объявила, что прекратит торговать долларами и евро с 13 июня. «На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро», — говорится в сообщении.

Центральный банк России, в свою очередь, заявил, что сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ будет использовать банковскую отчётность и данные цифровых платформ внебиржевых торгов.

Издание The Bell отмечает, что остановка биржевых валютных торгов приведёт к дополнительным издержкам для желающих продать и купить валюту, а также усложнит жизнь экспортёрам и импортёрам, которым будет сложнее продавать и покупать валюту.

Санкции в сфере IT

США с 12 сентября запрещают предоставление любому лицу в России ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT. Они, в частности, включают:

проектные услуги и услуги по IT-консультированию;

услуги IT-поддержки и облачные услуги для программного обеспечения по управлению предприятием, а также ПО для проектирования и производства.

Меры по борьбе с уклонением от санкций

«Россия полагается на сложные транснациональные цепочки поставок, чтобы питать свою военную машину и обеспечивать производство военной техники для поддержания своих военных усилий. Подобные сети также пытаются уклониться от санкций, используя запутанные схемы перемещения денег и других ценных товаров и активов», — говорится в заявлении Минфина США.

Новые санкции нацелены на более чем с десяток сетей такого типа, которые включают свыше 90 физических и компаний в России, Беларуси, Британских Виргинских островах, Болгарии, Казахстане, Кыргызстане, КНР, Сербии, Южной Африке, Турции и ОАЭ.