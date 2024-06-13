Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 13 июня приняло решение сохранить денежно-кредитные условия «в относительно жёсткой фазе» и оставить основную ставку без изменений на уровне 14% в целях ограничения влияния изменений энерготарифов на инфляционные ожидания. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В условиях наличия в экономике инфляционных рисков со стороны высокого совокупного спроса и вторичных эффектов, ЦБ примет меры по поддержанию достаточного уровня реальных положительных процентных ставок для снижения на прогнозном горизонте инфляции до 5% таргета, отмечается в сообщении.

В мае общая инфляция ускорилась из-за роста цен на энергоресурсы для населения и достигла 10,6% в годовом выражении. Без учёта влияния цен на энергию уровень инфляции составил 6,8% из-за значительного сезонного снижения продовольственной инфляции.

За счёт уменьшения влияния монетарных факторов на общую инфляцию тенденция снижения динамики базовой инфляции продолжилась и в мае составила 6,3%. Базовая инфляция услуг несколько снизилась с начала года и составила 8,8% в годовом выражении, отметили в ЦБ.

Продолжение тенденции снижения стабильных компонентов инфляции свидетельствует о том, что замедление базовой инфляции приобретает более широкий характер. В частности, рост цен более чем 70% товаров и услуг потребительской корзины замедлился по сравнению с прошлым годом.

«Инфляционные ожидания населения и предпринимателей в апреле выросли до 14% и 13,3% соответственно на фоне обсуждений изменения тарифов на энергоносители и отмены некоторых налоговых льгот. В мае ожидания населения остались неизменными на уровне 14%, тогда как ожидания предпринимателей снизились до 12,7%. При этом влияние изменения тарифов на инфляционные ожидания складывается ниже чем первоначальные оценки», — говорится в сообщении.

Это, ожидает регулятор, будет способствовать формированию показателей макроэкономического развития и инфляции на конец года в рамках прогнозов основного сценария.

Согласно опережающим статистическим данным за январь-май, экономическая активность остаётся на высоком уровне. В частности, поступления от торговли и платных услуг увеличились на 37,4%, а объем платежей субъектов экономики через банки увеличился на 36,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Объем денежных переводов увеличился на 21% и является одним из важных факторов, поддерживающих реальный рост доходов населения, заявили в ЦБ.

За январь-май банки выделили кредиты на сумму 102 трлн сумов, что на 6% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. За этот период срочные депозиты населения в национальной валюте возросли на 21%, число людей имеющих банковские счета увеличилось на 6,1%, а количество их счетов выросло на 14,8%.

«Устойчивые темпы роста сферы услуг и обрабатывающей промышленности являются основными драйверами экономического роста, а также высокая инвестиционная активность стимулируя производство создаёт высокий спрос на рынке труда», — считают в ЦБ.

Регулятор предполагает, что отрицательное сальдо внешней торговли несколько сократится в условиях формирования высоких цен на основные экспортные товары на международных рынках и нормализации спроса на импорт.

Кроме того, ожидается определённое укрепление реального эффективного обменного курса за счёт увеличения притока валюты в экономику по различным каналам и стабилизации спроса на неё, а также изменения внутренней инфляции в мае.

«Увеличение доли обеспеченных операций на межбанковском денежном рынке в определённой степени служит снижению кредитного риска и, соответственно, процентных ставок. Рост розничных кредитов балансируется за счёт стабилизации состояния ликвидности и влияния макропруденциальных мер», — говорится в сообщении.

«Сохранение денежно-кредитных условий на текущем уровне создаст необходимые условия для стимулирования сбережений в национальной валюте и продолжения динамики снижения базовой инфляции без негативного воздействия на экономический рост», — отметили в ЦБ.

Вместе с тем, исходя из внешнеэкономической ситуации, которая складывается на фоне роста внешней неопределённости, связанной с основными торговыми партнёрами, могут быть внесены корректировки в меры денежно-кредитной политики.

«Центральный банк при реализации умеренно жёсткой денежно-кредитной политики, направленной на достижение 5% таргета инфляции, особое внимание будет уделять балансу спроса и предложения в экономике, а также формированию инфляционных ожиданий», — заявили в ЦБ.

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки запланировано на 25 июля.