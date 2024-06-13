Президент Республики Корея Юн Сок Ёль накануне государственного визита в Узбекистан, который начнётся 13 июня, дал интервью ИА «Дунё».

«Ключевой партнёр и братская страна»

«Республика Узбекистан и Республика Корея имеют много общих исторических и культурных черт, и я всегда хотел посетить вашу страну», — отметил он. Узбекистан он назвал «ключевым партнёром и братской страной Центральной Азии».

«Республика Корея, которая когда-то была страной абсолютной нищеты, добилась экономического и социального развития, открывшись для внешнего мира, либерализовав свою экономику и борясь с коррупцией в тесном сотрудничестве с международным сообществом», — сказал президент.

«Основываясь на этом опыте, Республика Корея поддерживает усилия Узбекистана по проведению реформ и будет продолжать тесно сотрудничать в качестве особого стратегического партнёра в социальном, экономическом и демократическом развитии республики», — подчеркнул он.

Узбекистан и Южная Корея установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2019 году двусторонние отношения получили статус особого стратегического партнёрства — единственного в Центральной Азии. Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг рекордной отметки в 2,46 млрд долларов США.

«В то время, как мир сталкивается со сложным глобальным кризисом, я считаю, что это одновременно и возможность для дальнейшей диверсификации и углубления двустороннего экономического сотрудничества, включая развитие цепочки поставок критически важных минералов, и я надеюсь увидеть конкретные результаты переговоров между правительствами и бизнесом наших стран во время этой поездки», — сообщил Юн Сок Ёль.

Первая стратегия Республики Корея для Центральной Азии

Помимо Узбекистана, президент Южной Кореи в ходе нынешней поездки посетил Туркменистан и побывает в Казахстане.

«Учитывая важность сотрудничества с Центральной Азией, наше правительство незадолго до моего визита объявило об „Инициативе сотрудничества Республики Корея — Центральная Азия K SILK ROAD (R.O.A.D)“. Данная инициатива основывается на 30-летнем опыте взаимодействия нашей страны и Центральной Азии и предоставляет план для нового сотрудничества в ответ на быстро меняющийся международный порядок», — отметил он.

Первая инициатива Республики Корея, направленная на Центральную Азию, основана на принципах развития «бок о бок» (совместный путь), «объединения усилий» (конвергенция) и «инноваций и творчества» (креативность) с целью совместного построения свободы, мира и процветания в Корее и Центральной Азии, заявил президент.

Стратегия, в частности, направлена на «укрепление нынешнего стратегического партнёрства в области энергетики и ресурсов, модернизацию взаимодействия в целях развития для дальнейшего взаимовыгодного экономического сотрудничества, создание партнёрских отношений для будущего процветания и продвижение для этого гармоничной сети сотрудничества между правительствами, предприятиями и гражданами».

Инновационный Шёлковый путь XXI века

Укрепляя сотрудничество с Узбекистаном в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и гуманитарные обмены в области передовых наук и технологий, включая ИКТ, полупроводники для искусственного интеллекта (ИИ), Южная Корея «надеется совместно построить высокотехнологичный хаб в Центральной Азии и создать инновационный Шёлковый путь XXI века, который приведёт человечество к научно-техническому прорыву», заявил далее Юн Сок Ёль.

«Надеюсь, что в наступающую эпоху искусственного интеллекта и цифровых технологий будущие поколения обеих стран будут жить во взаимосвязанном мире, где они смогут свободно делиться друг с другом различными идеями и ценностями. Республика Корея активно поддерживает инновации в сфере цифрового образования, чтобы помочь нашей молодёжи адаптироваться к цифровизации», — отметил он.

«Будучи ведущей страной в области ИИ и цифрового образования, Республика Корея поделится с Узбекистаном примерами инноваций, интегрированных в процесс обучения, и моделями цифрового образования для совместной работы в будущем», — заверил президент.

Корейская диаспора как проводник на пути к повышению уровня сотрудничества

Юн Сок Ёль заявил, что его страна очень благодарна Узбекистану «за тёплые объятия, раскрытые для наших корейских соотечественников, переселившихся с Дальнего Востока 87 лет назад». «А изображения корейского посла на фреске дворца-музея Афросиаб свидетельствуют о том, что история добрых отношений между нашими странами насчитывает почти 1400 лет», — отметил он.

«В Узбекистане проживает 172 тысяч корейцев, что является самым большим показателем из общего количества — 300 тысяч — корейцев, проживающих в Центральной Азии. Они гармонично живут в узбекском обществе и вносят свой вклад в развитие Узбекистана в различных областях благодаря трудолюбию корейского народа. Поскольку этнические корейцы хорошо понимают обе культуры, они добросовестно выполняют свою роль в качестве связующего моста, позволяющего корейцам чувствовать себя ближе к узбекской культуре, а узбекам — к корейской культуре», — считает президент.

«В ходе визита я планирую обсудить с президентом Шавкатом Мирзиёевым пути дальнейшего развития двусторонних отношений в различных областях, включая энергетику и инфраструктуру, здравоохранение и медицинское обслуживание, климат и окружающую среду, науку и технологии, а также образование. Мы ожидаем, что корейская диаспора в Узбекистане, которая играет активную роль в обществе, основываясь на своих глубоких познаниях обеих стран, станет сильным проводником для достижения более высокого уровня двустороннего сотрудничества. Наше правительство будет продолжать уделять внимание корейской диаспоре и оказывать ей поддержку в целях дальнейшего развития двусторонних отношений», — подчеркнул он.

Напомним, Шавкат Мирзиёев совершил государственный визит в Республику Корея в 2021 году.