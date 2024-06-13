Компании «Узбекистон темир йуллари», «Темирйулэкспресс» и Hyundai Rotem 13 июня подписали в Ташкенте договор на поставку и техническое обслуживание электропоездов для нового высокоскоростного маршрута «Ташкент — Ургенч — Хива». Подписание состоялось в рамках визита президента Республики Корея в Узбекистан, сообщила пресс-служба «Узбекистон темир йуллари».

Согласно постановлению президента Узбекистана от 10 октября 2023 года, намечена закупка шести высокоскоростных электропоездов с участием Фонда экономического развития и сотрудничества Южной Кореи (EDCF), который должен выделить кредит на 185 млн евро на срок 35 лет с 10-летним льготным периодом (по процентной ставке 0,1% годовых).

Электропоезд по предложению президента Шавката Мирзиёева будет называться «Джалаладдин Мангуберды». После его запуска, как ожидается, из Ташкента до Хивы можно будет доехать за 7 часов.

На церемонии присутствовали председатель правления «Узбекистон темир йуллари» Зуфар Нарзуллаев, его первый заместитель Хикматулла Рахметов, генеральный директор «Темирйулэкспресс» Дилшоджон Ходжиакбаров и другие. Корейскую делегация представляли президент и генеральный директор Hyundai Rotem Ли Ёнг Бэ, вице-президент компании Ким Джонхун, заместитель начальника департамента железных дорог Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Хён Гичан и другие.

Hyundai Rotem — часть Hyundai Motor Group. Основана в 1979 году. С тех пор считается одним из ведущих поставщиков поездов и трамваев. Поезда компании используются более чем в 50 странах, включая США, Новую Зеландию, Австралию, Канаду. В Центральной Азии продукцию Hyundai Rotem использует Казахстан — поезда этой компании обслуживают метро в Алматы.