Агентство по управлению государственными активами (АУГА) объявило конкурс по отбору профессиональной консалтинговой компании для организации приватизации через публичные торги 100% государственной доли в уставном капитале АО «Национальный межбанковский процессинговый центр» (платёжная система Humo). Предложения принимаются до 26 июня.

Реализация 100% государственной доли в Humo была предусмотрена постановлением президента Узбекистана от 19 апреля.

В ноябре прошлого года постановлением президента госдоля (100%) в Humo, которая принадлежала Главному центру информатизации Центрального банка, перешла в АУГА, а компания (ООО) была преобразована в АО.

21 мая Национальное агентство перспективных проектов зарегистрировало выпуск акций компании в объёме более 155,448 миллиона простых акций номинальной стоимостью 1000 сумов и общей стоимостью 155,4 млрд сумов (уставный фонд).

«Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике с учётом требований законодательства Республики Узбекистан, отраслевой и индивидуальной специфики АО „Национальный межбанковский процессинговый центр“», — говорится в сообщении.

Национальный межбанковский процессиоговый центр был создан в сентябре 2018 года постановлением президента. В документе отмечалось, что отсутствие государственного процессингового центра по обработке розничных платежей снижает уровень безопасности национальной платёжной системы, не позволяет обеспечить единую интеграцию платёжной инфраструктуры и приводит к доминированию одной монопольной системы.

Платёжная система Humo появилась после крупного программного сбоя у единственного на тот момент процессингового центра Uzcard, который является частной структурой.

В конце прошлого года в АУГА «Газете.uz» заявляли, что передача Humo агентству не связана с приватизацией. Нахождение межбанковского процессингового центра на балансе у Центробанка приводило к конфликту интересов, отмечали в агентстве.