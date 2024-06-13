В новом выпуске технологического подкаста Ucast ведущий Филипп Гаджили встретился с Алексеем Хеном, заместителем хокима Ташкента по внедрению информационных технологий, руководителем Департамента цифрового развития.

Ключевая тема обсуждения — усилия по сохранению мозаичных панно Ташкента, признанных весной этого года объектами культурного наследия.

«К мозаикам мы привыкли. И для того, чтобы посмотреть на них другим взглядом, была задумана концепция их „оживить“, анимировать. Вы можете скачать приложение, навести камеру смартфона на мозаику, и она начнёт „оживать“» — отметил Алексей Хен, говоря о проекте департамент «Мозаики Ташкента».

В выпуске также обсудили портал «Халк Назорати», Единый адресный реестр Ташкента и сроки завершения работы над ним, застройку столицы через призму больших данных. Из интересных выводов: ошибки в развитии и строительстве Ташкента последних лет — довольно типичны, если смотреть глазами дата-аналитика.

«Любое развитие города связано с демографией. В Ташкенте она неуклонно растёт. Ежегодно рождается 50−60 тысяч человек, к тому же есть и миграция из регионов. И всех этих людей надо обеспечить работой, детей отправить в детский садик и т. д. То есть город должен предоставить условия для этого. Всё это мы изучаем и даём свои рекомендации. И это учитывается при принятии решений» — подчеркнул Алексей Хен.

Благодаря такой аналитике (если городские власти её учитывают) Ташкент будет становиться более удобным и безопасным. А работа городских служб — более системной и эффективной.