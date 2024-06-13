Европейская комиссия объявила, что с июля планирует повысить импортные пошлины на электромобили китайского производства.

К такому решению Еврокомиссия пришла по итогам антисубсидионного расследования в отношении китайских электромобилей, которое продолжалось с октября 2023 года.

«Комиссия предварительно пришла к выводу, что цепочка создания стоимости электромобилей с аккумуляторными батареями (BEV) в Китае пользуется несправедливым субсидированием, что создаёт угрозу ущерба для производителей BEV в ЕС», — говорится в заявлении органа.

Если переговоры с китайскими властями не приведут к «эффективному решению», временные компенсационные пошлины будут введены с 4 июля в качестве гарантии (форма будет определена таможенной службой каждого государства-члена), предупредили в комиссии.

Еврокомиссия намерена применить к трём китайским производителям индивидуальные пошлины поверх действующих 10% — это BYD (17,4%), Geely (20%) и SAIC (38,1%).

Другие производители электромобилей в Китае, которые участвовали в расследовании, но не были отобраны, будут облагаться средневзвешенной пошлиной в 21%. Все остальные производители электромобилей из КНР, продающие продукцию в ЕС и не сотрудничавшие в расследовании, будут облагаться остаточной пошлиной в 38,1%.

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что расследование ЕС является «типичным случаем протекционизма», а пошлины нанесут ущерб экономическому сотрудничеству Китая и ЕС, а также стабильности глобального производства автомобилей и цепочек поставок. Пекин, по его словам, примет все необходимые меры для «твёрдой защиты» своих законных прав и интересов.

Reuters отмечает, что европейские автопроизводители сталкиваются с проблемой наплыва более дешёвых электромобилей от китайских конкурентов. По оценкам Еврокомиссии, их доля на рынке ЕС выросла до 8% с менее 1% в 2019 году и может достичь 15% в 2025 году. Цены на китайские электромобили обычно на 20% ниже, чем у произведённых в ЕС моделей.

Чем может ответить Китай

В апреле Китай принял закон, направленный на защиту торгового потенциала страны, если США или ЕС введут пошлины на экспорт на китайские товары.

Китайские власти уже начали антидемпинговое расследование в отношении французского коньяка, европейских мясопродуктов из свинины и ряда других товаров. Они также намекнули на пошлины против европейских машин класса «люкс» от Volkswagen, BMW и Mercedes, которые зарабатывают на китайском рынке более 20% всей своей прибыли от продажи машин в мире.