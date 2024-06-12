Независимая международная комиссия ООН по итогам расследования нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей за этим войны пришла к выводу, что обе стороны конфликта совершили военные преступления.

Доклад комиссии охватывает период с октября по декабрь 2023 года и основан на материалах из открытых источников, интервью с жертвами и свидетелями, судебно-медицинских отчётах и расследованиях СМИ.

«7 октября 2023 года стало явным поворотным моментом как для израильтян, так и для палестинцев…», — говорится в докладе комиссии.

«Для израильтян нападение 7 октября было беспрецедентным по масштабу в современной истории, когда за один день были убиты и похищены сотни людей, что вызвало болезненную травму прошлых преследований не только для израильских евреев, но и для еврейского народа во всем мире», — отмечает комиссия. «Для палестинцев военная операция и нападение Израиля в секторе Газа стали самыми продолжительными, крупнейшими и кровавыми с 1948 года. Они нанесли огромный ущерб и привели к человеческим жертвам, а также вызвали у многих палестинцев травматические воспоминания о Накбе и других израильских вторжениях», — говорится в докладе.

К военным преступлениям ХАМАС комиссия отнесла умышленные убийства, ранения, жестокое обращение с мирными жителями и израильскими военными, а также захват заложников, в том числе детей. Комиссия пришла к выводу, что нападение тщательно планировалось на протяжении значительного периода времени, а в атаке участвовали военные подразделения ХАМАС и шесть других палестинских группировок.

Касательно Израиля, комиссия установила, что в ходе военной операции в Газе страна совершила военные преступления и преступления против человечности. «Комиссия приходит к выводу, что огромное количество жертв среди гражданского населения и масштабные разрушения гражданских объектов и важной гражданской инфраструктуры являются неизбежными результатами выбранной Израилем стратегии применения силы …, предпринятой с намерением причинить максимальный ущерб, игнорируя различия, соразмерность и адекватные меры предосторожности и, следовательно, являются незаконными», — говорится в докладе.

Комиссия также отнесла к военным преступлениям Израиля использование голода и охарактеризовала действия израильских властей в отношении палестинцев как коллективное наказание.

Согласно докладу, обе стороны конфликта также совершали сексуализированное насилие. В случае с ХАМАС комиссия выявила закономерности в случаях сексуализированного насилия в нескольких местах и пришла к выводу, что его жертвами непропорционально часто были израильтянки. «Женщины и женские тела использовались преступниками-мужчинами в качестве победных трофеев, а похищения, насилие и унижения женщин выставлялись на всеобщее обозрение либо на улицах сектора Газа, либо в интернете», — говорится в докладе.

В случае с Израилем, комиссия пришла к выводу, что определённые формы сексуальных преступлений в отношении палестинцев, особенно мужчин и мальчиков, были частью «оперативных процедур» израильских военных, направленных на «унижение общества в целом». Речь идёт о случаях принудительного публичного раздевания задержанных палестинцев.