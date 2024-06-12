Торговый представитель Соединённых Штатов Америки посол Кэтрин Тай 11 июня провела в Ташкенте переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и другими официальными лицами.

Как сообщила пресс-служба главы государства, стороны рассмотрели вопросы, связанные с вступлением Узбекистана в ВТО, возобновлением действия Всеобщей системы преференций (GSP), углублением взаимодействия в рамках формата «C5+1» (Центральная Азия + США) и Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и странами региона.

Кроме того, они отметили важность запуска совместной платформы для определения новых секторов и продвижения проектов промышленной кооперации.

GSP (Generalized System of Preferences) США появилась в 1974 году и предлагает торговые льготы на ряд товаров развивающимся странам для развития их экономик. Программа разрешает беспошлинный ввоз в США 3500 товаров из 119 стран и территорий-бенефициаров. Узбекистану был предоставлен статус бенефициара ВСП в августе 1994 года. 31 декабря 2020 года предоставление преференций было приостановлено для всех стран. Возобновить работу системы должен Конгресс США.

Фото: МИПТ.



На встрече Кэтрин Тай с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым обсуждались состояние торгово-экономического сотрудничества между Узбекистаном и США и намечены меры по наращиванию объёмов товарооборота и активизации процесса вступления Узбекистана в ВТО, сообщила пресс-служба МИПТ.

Торговый представитель США отметила поддержку усилий Конгресса США по активизации и обновлению программы Всеобщей системы преференций и признала роль GSP в поддержке диверсификации экспорта из Узбекистана.

Стороны также выразили обоюдную готовность к взаимодействию по вопросам гармонизации законодательства в целях развития цифровой торговли.

«Кэтрин Тай выразила полную поддержку США приверженности Узбекистана вступлению в ВТО и выразила от лица американской делегации готовность оказать поддержку реформам, направленным на приведение торгового режима Узбекистана в соответствие с правилами и принципами ВТО», — говорится в сообщении.

Кроме того, посол поздравила Узбекистан с исключением из Специального списка наблюдения 301 «благодаря устойчивому улучшению защиты и обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности», говорится в сообщении. Стороны выразили готовность продолжать тесное сотрудничество в этом направлении.

«Было подчёркнуто, что прозрачность и взаимные консультации способствуют разработке более эффективных нормативных актов, предотвращению и снижению нетарифных барьеров, поддерживают соблюдение международных торговых обязательств, а также необходимы для повышения долгосрочной устойчивости экономики и привлечения устойчивых инвестиций», — отмечается в сообщении МИПТ.

Фото: Министерство занятости и сокращения бедности.



Кэтрин Тэй также провела встречу с министром занятости и сокращения бедности Бехзодом Мусаевым, сообщила пресс-служба ведомства.

Торгпред США отметила достижения Узбекистана с 2017 года в сфере труда: работа по искоренению принудительного труда и прекращение детского труда, исключение узбекского хлопка из «Списка продукции, выращенной с использованием принудительного и детского труда».

Кроме того, в 2020 году Торговое представительство США завершило проверку соответствия Узбекистана критериям GSP по обеспечению прав трудящихся и оставила торговые льготы страны в рамках программы неизменными. В 2022 году международная коалиция Cotton Campaign сняла бойкот с узбекского хлопка.

В диалоге отмечалось, что Узбекистан активно сотрудничает с Министерством труда США, Центром международного частного предпринимательства (CIPE) и Центром солидарности (Solidarity Center) в создании достойных условий труда в различных сферах, обеспечению и совершенствованию трудового законодательства, тем самым внедряя международные трудовые стандарты.

Кэтрин Тэй сообщила, что правительство США в настоящее время разрабатывает новую торговую политику, в которой приоритет отдаётся правам трудящихся. Исходя из этого, она выразила готовность к сотрудничеству в сфере раннего выявления опасности принудительного труда, поддержки деятельности профсоюзов, а также расширения полномочий трудовых инспекторов.

Как мы писали, Кэтрин Тай в рамках визита в Узбекистан также посетит Самарканд. Затем она примет участие в заседании совета Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и странами региона в Астане.