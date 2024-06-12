Министерство финансов США на этой неделе объявит о масштабном расширении программы вторичных санкций против России, сообщает Financial Times. Теперь любое иностранное финансовое учреждение, ведущее операции с подсанкционной российской организацией, будет рассматриваться как работающее напрямую с оборонными компаниями России.

Эта мера расширит действие декабрьского указа президента Джо Байдена, позволившем Минфину США вводить вторичные санкции к иностранным банкам, если они проводили транзакции в интересах или от лица примерно 1200 предприятий, которые американское правительство считают связанными с российской военной промышленностью, говорится в материале.

После введения изменений это количество вырастет до более чем 4500 и охватит почти все российские организации, которые уже попали под санкции, даже по причинам, не связанным с поддержкой войны в Украине. В их число входят крупнейшие российские банки Сбербанк и ВТБ, приводит пример FT.

США полагают, что после введения механизма вторичных санкции банки третьих стран стали «неохотно иметь дело» с российскими клиентами из-за высокого уровня риска, пишет издание. В результате поток военного импорта в Россию сократился в начале 2024 года, поскольку финансирование трансграничной торговли этими товарами стало более рискованным даже для банков, не имеющих связей с США.

«Вторичные санкции призваны расширить возможности США по обходу санкций силами субъектов, не имеющих с США никаких юридических связей. Это означает, что США, по сути, могут применять свои санкции к людям, которые в противном случае не подпадают под действие американских законов», — отметила Эмили Килкриз, эксперт по торговле и санкциям в аналитическом центре «Центра новой американской безопасности» (CNAS).

США рассчитывают, что ужесточение вторичных санкций отпугнёт банки в третьих стран, особенно в Китае, от ведения бизнеса с Россией, пишет FT.