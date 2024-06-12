С 1 июля на 25% повышается стоимость билетов на скоростные поезда «Шарк» («Ташкент — Бухара»), «Насаф» («Ташкент — Карши») и «Узбекистан» («Ташкент — Ферганская долина»), сообщила компания «Узбекистон темир йўллари».

Для сравнения: билет на поезд «Насаф» в эконом-классе подорожает с 150.6 тысячи до 178,2 тысячи сумов, в бизнес-классе — с 218,2 тысячи до 262,8 тысячи сумов.

До этого повышение цен на билеты на указанные поезда, а также высокоскоростной поезд Afrosiyob повышались на 20% с 20 января.

В октябре 2023 года президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о коренном реформировании сферы железнодорожного транспорта. Документом с 2024 года отменено государственное регулирование цен на билеты на высокоскоростные и скоростные пассажирские поезда.