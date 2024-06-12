В 2024 году серии международных благотворительных забегов Samarkand Marathon исполняется пять лет. Очередным событием серии станет горный фестиваль Sky Camp Bo’stonliq 2024, сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

Участников и гостей горного фестиваля спорта ждут:

Sky Camp BIKE — горная шоссейная велогонка, дистанция 13,5 км, набор высоты 691 м;

Sky Camp TRAIL — трейл-забег на дистанции 10 км и 20 км с набором высоты 619 и 1238 м;

Sky Camp PEAK — скайраннинг от нижней на верхнюю станции курорта Amirsoy на дистанцию 4,2 км с набором высоты 724 м;

Sky Camp ZEN — сочетание бега, йоги и медитации.

Трасса Sky Camp TRAIL сертифицирована международной ассоциацией трейл-раннинга (ITRA). Это первая трасса в Узбекистане, участники которой получат балл ITRA.

«В этом году мы возобновляем проведение горного фестиваля спорта Sky Camp Bo’stonliq. Команда подготовила разные виды активностей в рамках фестиваля — от трейл-раннинга до йоги и медитации…Впервые в Узбекистане мы сертифицировали трассу для трейл-раннинга, так что бегуны смогут получить баллы в личный зачёт», — рассказал куратор серии благотворительных забегов Samarkand Marathon Мирхан Сагитов.

На Sky Camp в течение двух дней будет организован плоггинг, которому было уделено внимание и на прошедшем ZAAMIN ULTRA 2024.

Участников также ждут развлекательные мероприятия, организованные партнёрами Samarkand Marathon, музыка и концерт. В этом году хэдлайнером концерта, который состоится вечером 29 июня, станет группа Tesla Boy.

Зарегистрироваться на Sky Camp Bo’stonliq можно по ссылке на сайте.

Организатор фестиваля — Фонд развития культуры и искусства, партнёры — Министерство спорта и хокимият Ташкентской области.