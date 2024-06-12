В трёх регионах Узбекистана 12−13 июня ожидаются сильные дожди, предупредил Узгидромет.
В связи с этим в предгорных и горных районах возможны селе-паводковые явления:
- по Наманганской области: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский и Янгикурганский районы;
- по Ферганской области: Сохский, Ферганский и Бешарыкский районы;
- по Андижанской области: Андижанский, Асакинский, Джалакудукский, Кургантепинский, Пахтаабадский, Избасканский, Ходжаабадский и Мархаматский районы и город Ханабад.
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей просят соблюдать меры предосторожности.
«По территории Ферганской долины возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий», — отмечается в сообщении.