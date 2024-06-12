ГУВД Ташкента объявило об ограничении движения автотранспорта на ряде улиц столицы в день празднования Курбан хайита.

По данным управления, праздничный намаз пройдёт в 121 мечети Ташкента.

«В целях проведения праздничной молитвы на высоком уровне и организованно, создания необходимых условий для горожан и обеспечения их безопасности с 00:00 будет полностью ограничено движение автотранспорта на следующих улицах и дорогах столицы до 7:00 16 июня», — говорится в сообщении.

Кроме того, движение всех видов грузового транспорта в Ташкенте, включая въезд, выезд и перемещение по городу, 16 июня будет временно ограничено с 00:00 до 10:00.

Бектемирский район

Мечеть «Хутон»: Бектемирский проспект — от улицы Хусайна Бойкаро до Бектекмир йули;

Мирзо-Улугбекский район

мечеть «Тура бува»: улица Буюк ипак йули — от улицы Шуртепа до улицы Султония;

Мирабадский район

мечеть «Куйлик ота»: ТКАД — от моста у рынка «Куйлик» до перекрёстка ТКАД и улицы Мунис;

Алмазарский район

мечеть «Исламабад»: МКАД — от пересечения с улицей Сагбан до перекрёстка улиц Нурафшон и Сагбан;

мечеть «Хазрати имам»: улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри;

Шайхантахурский район

мечеть «Шайх Зайниддин»: улица Кукча дарвоза — от пересечения с улицей Нурафшон до пересечения с улицей Бешкайрагач;

мечеть «Ходжа Аламбардор»: проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Камолон до пересечения со 2-м проездом Устазода;

мечеть «Кох ота»: улица Себзар — от пересечения с улицей Нурафшон до перекрёстка улиц Нурафшон-Лабзак;

Чиланзарский район

мечеть «Убай ибн Каъб»: улица Аль Хорезми — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения с улицей Катта кани;

мечеть «Катта Козиробод»: улица Чиланзар — от пересечения с улицей Чупонота до пересечения с улицей Нурхон;

мечеть «Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф»: улица Сугалли ота — от пересечения с улицей Аль-Хорезми до перекрёстка с 2-м тупиком Ханабад с улицей Сугалли ота;

мечеть «Новза»: проспект Бунёдкор — от пересечения с улицей Мукими до дороги напротив здания Олий Мажлиса;

Учтепинский район

мечеть «Абдуллох ибн Маъсуд»: улица Лутфий — от пересечения с улицей Хирмонтепа до пересечения улиц Катта кани-Лутфий;

мечеть «Хазрати али»: улица Назарбек — от пересечения с улицей Махорат до пересечения с 1-м проездом Замахшари;

Юнусабадский район

мечеть «Минор»: МКАД — от пересечения с улицей Кургазма до пересечения с проспектом Шарафа Рашидова;

мечеть «Мирзо Юсуф»: улица Богишамол — до пересечения с улицей Шивли;

Яккасарайский район

мечеть «Усмон бин Маъзун»: МКАД — от пересечения с улицей Кушбеги до пересечения с улицей Файзли Тошкент;

Яшнабадский район

мечеть «Ислом ота»: улица Фаргона йули — от пересечения с улицей Фитрат до пересечения с улицей Талимаржан;

мечеть «Али ибн Абу Толиб»: улица Чулпон — от пересечения с улицей Имама Бухорий до пересечения с улицей Салохият.

Движение также будет временно ограничено на других улицах, где расположены мечети, отмечается в сообщении.