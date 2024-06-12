Группа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса разработала поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» и внесла их в нижнюю палату парламента на правах законодательной инициативы. Об этом сообщила пресс-служба палаты.
Проект закона обосновывается «необходимостью установления новых мер по защите суверенитета и территориальной целостности Узбекистана в современных условиях глобализации», говорится в сообщении. При его разработке учитывался опыт таких стран, как Казахстан, Азербайджан, Россия, Польша, Беларусь, КНР и другие.
В закон предлагается включить основы и порядок признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными к пребыванию в Узбекистане.
Основаниями для признания нежелательными могут стать публичные выступления или действия следующего содержания:
- противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана;
- разжигающие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду;
- унижающие честь, достоинство или историю народа Узбекистана.
Лицам, признанным нежелательными к пребыванию в стране, предлагается запретить сроком на пять лет:
- въезд в Узбекистан;
- открытие счетов в банках Узбекистана;
- приобретение недвижимости;
- участие в приватизации государственного имущества;
- вступление в финансовые и договорные отношения.
Признание временно или постоянно проживающего в Узбекистане лица нежелательным может стать причиной отмены его права на законное проживание и пребывание на территории страны и его депортации.
В проекте закона также прописываются основы и порядок депортации лиц, признанных нежелательными. Так, получив уведомление МИДа о признании его нежелательным, лицо должно будет добровольно покинуть Узбекистан в течение 10 дней. Если это условие не соблюдено, лицо депортируется,
«Проект закона направлен на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, защиту межгосударственного, межэтнического и межрелигиозного согласия в стране и обеспечение уважения чести, достоинства и истории народа Узбекистана», — подчёркивается в сообщении.