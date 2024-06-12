Группа депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса разработала поправки в закон «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» и внесла их в нижнюю палату парламента на правах законодательной инициативы. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Проект закона обосновывается «необходимостью установления новых мер по защите суверенитета и территориальной целостности Узбекистана в современных условиях глобализации», говорится в сообщении. При его разработке учитывался опыт таких стран, как Казахстан, Азербайджан, Россия, Польша, Беларусь, КНР и другие.

В закон предлагается включить основы и порядок признания иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными к пребыванию в Узбекистане.

Основаниями для признания нежелательными могут стать публичные выступления или действия следующего содержания:

противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана;

разжигающие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду;

унижающие честь, достоинство или историю народа Узбекистана.

Лицам, признанным нежелательными к пребыванию в стране, предлагается запретить сроком на пять лет:

въезд в Узбекистан;

открытие счетов в банках Узбекистана;

приобретение недвижимости;

участие в приватизации государственного имущества;

вступление в финансовые и договорные отношения.

Признание временно или постоянно проживающего в Узбекистане лица нежелательным может стать причиной отмены его права на законное проживание и пребывание на территории страны и его депортации.

В проекте закона также прописываются основы и порядок депортации лиц, признанных нежелательными. Так, получив уведомление МИДа о признании его нежелательным, лицо должно будет добровольно покинуть Узбекистан в течение 10 дней. Если это условие не соблюдено, лицо депортируется, т. е. высылается из страны в принудительном порядке.

«Проект закона направлен на укрепление государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности Узбекистана, защиту межгосударственного, межэтнического и межрелигиозного согласия в стране и обеспечение уважения чести, достоинства и истории народа Узбекистана», — подчёркивается в сообщении.