Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента анонсировал новое видео с 16 анимированными мозаиками города. Первый ролик был опубликован 30 апреля и охватил 13 самых известных панно.

Оба видео являются часть проекта «Мозаики Ташкента». Его создатели — Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента и Фонд развития культуры и искусства Узбекистана — продолжают работу в области защиты мозаик и мозаичных панно, внесённых в перечень объектов недвижимости материального культурного наследия в качестве памятников монументального искусства.

Для информационной поддержки кампании хокимият Ташкента запустил онлайн-платформу mosaic.tashkent.uz, в которую вошёл онлайн-каталог объектов, доступны функция «Калейдоскоп» и AR-сканер для оживления мозаик с помощью приложения для смартфона (iOS, Android, Huawei).

На сегодняшний день приложение позволяет «оживить» восемь мозаик. Ещё семь будут доступны после обновления в ближайшие дни.

«Приложение воспринимает мозаику как маркер для дополненной реальности. Не все панно можно считать с нужного расстояния и правильного ракурса для запуска анимации, поэтому количество мозаик, доступных для „оживления“, ограничено», — пояснил директор Департамента цифрового развития Алексей Хен.

Для создания нового видео хокимият Ташкента провёл дополнительные съёмки восьми новых объектов и использовал новый саундтрек отечественного диджея King Macarella. Восемь других мозаик фигурировали в первом видео.

По словам Алексея Хена, команда проекта «Мозаики Ташкента» продолжает дополнять онлайн-каталог объектов. Если при запуске платформы на сайте была доступна информация о 334 мозаиках, то сегодня их число выросло до 390 (15 из них утрачены). Ожидается дополнение каталога ещё 50 объектами.

«Справочник расширяется с целью подачи заявки в комиссию Книги рекордов Гиннесса для признания Ташкента самым „мозаичным“ городом мира», — сказал Алексей Хен.

Каталог пополняется как экстерьерными панно на фасадах и торцах жилых и нежилых зданий, так и интерьерными, в том числе мозаиками в Ташкентском метрополитене. Кроме того, в перечень включают отдельно стоящие объекты. Таковым, например, является панно «Свадьба» на фасаде одного из павильонов выставочного комплекса «Узэкспоцентр». Работа выполнена узбекским художником Дильмуродом Юсуповым в 1970 году.

Фото: Кирилл Цыбенко. Источник: mosaic.tashkent.uz.



Ранее хокимият Ташкента рассказывал, что все мозаичные панно на фасадах и торцах жилых домов освобождены от внешней рекламы. Сотрудники Департамента цифрового развития отмечали, что некоторые из работ перекрыты вентиляционными трубами, а также повреждены. Реставрация этих объектов — следующий этап работы команды «Мозаики Ташкента» по защите панно, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

«Сейчас осуществляется поиск специалистов, которые смогут провести реставрационные работы», — добавили в пресс-службе.