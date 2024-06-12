Узбекистан тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) «по всем аспектам мирного использования атомной энергии». Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики по итогам встречи министра Журабека Мирзамахмудова в Вене с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 10 июня.

В ходе встречи обсуждались вопросы продолжения сотрудничества в этой сфере, говорится в сообщении.

Рафаэль Гросси после встречи заявил: «МАГАТЭ готово продолжать поддерживать Узбекистан на пути его планов внедрять в стране атомную энергетику, в частности, малые модульные реакторы».