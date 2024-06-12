Узбекистан тесно сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) «по всем аспектам мирного использования атомной энергии». Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики по итогам встречи министра Журабека Мирзамахмудова в Вене с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси 10 июня.
В ходе встречи обсуждались вопросы продолжения сотрудничества в этой сфере, говорится в сообщении.
Рафаэль Гросси после встречи заявил: «МАГАТЭ готово продолжать поддерживать Узбекистан на пути его планов внедрять в стране атомную энергетику, в частности, малые модульные реакторы».
- О строительстве АЭС малой мощности (330 МВт, шесть реакторов по 55 МВт) по российскому проекту в Джизакской области было объявлено в ходе визита в Ташкент президента России Владимира Путина в конце мая. Запуск первого реактора планируется через пять лет, последующих — каждые полгода.
- Возводить станцию намечено на ранее утверждённой площадке рядом с озером Тузкан, где изначально рассматривалось размещение большой АЭС (два энергоблока по 1200 МВт).
- Летом 2021 года и в начале 2023 года эксперты МАГАТЭ посещали Узбекистан для оценки площадки для строительства АЭС.