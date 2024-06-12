Сборная Узбекистана по футболу на выезде сыграла вничью с национальной командой Ирана в рамках шестого тура второго этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2026. Матч, прошедший на поле стадиона «Азади» в Тегеране 11 июня, завершился со счётом 0:0.
Узбекистан и Иран досрочно обеспечили себе выход в третий этап отбора ещё в четвёртом туре, поэтому этот матч только определял, кто станет лидером группы Е.
Обе команды завершили второй этап отбора с 14 очками, но по разнице забитых и пропущенных мячей сборная Ирана заняла первое место в группе. На третьем месте в квартете расположился Туркменистан — 2 очка. Гонконг с тем же количеством набранных баллов замкнул таблицу.
Статистика
Видео
Как отмечает Telegram-канал «Футболиум», состав корзин команд, прошедших в заключительный раунд квалификации, выглядит так:
Корзина 1️:
- Япония
- Иран
- Корея
Корзина 2️:
- Австралия
- Катар
- Ирак
Корзина 3:
- Саудовская Аравия
- Узбекистан
- Иордания
Корзина 4️:
- ОАЭ
- Оман
- Бахрейн
Корзина 5️:
- Китай
- Палестина
- Кыргызстан
Корзина 6️:
- КНДР
- Индонезия
- Кувейт
Жеребьёвка состоится 27 июня в Куала-Лумпур. Начало в 15:00 по местному времени (12:00 по Ташкенту).