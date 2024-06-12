Сборная Узбекистана по футболу на выезде сыграла вничью с национальной командой Ирана в рамках шестого тура второго этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2026. Матч, прошедший на поле стадиона «Азади» в Тегеране 11 июня, завершился со счётом 0:0.

Узбекистан и Иран досрочно обеспечили себе выход в третий этап отбора ещё в четвёртом туре, поэтому этот матч только определял, кто станет лидером группы Е.

Обе команды завершили второй этап отбора с 14 очками, но по разнице забитых и пропущенных мячей сборная Ирана заняла первое место в группе. На третьем месте в квартете расположился Туркменистан — 2 очка. Гонконг с тем же количеством набранных баллов замкнул таблицу.

Статистика

иран, квалификация чм-2026, футбол

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Как отмечает Telegram-канал «Футболиум», состав корзин команд, прошедших в заключительный раунд квалификации, выглядит так:

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Корзина 1️:

  • Япония
  • Иран
  • Корея

Корзина 2️:

  • Австралия
  • Катар
  • Ирак

Корзина 3:

  • Саудовская Аравия
  • Узбекистан
  • Иордания

Корзина 4️:

  • ОАЭ
  • Оман
  • Бахрейн

Корзина 5️:

  • Китай
  • Палестина
  • Кыргызстан

Корзина 6️:

  • КНДР
  • Индонезия
  • Кувейт

Жеребьёвка состоится 27 июня в Куала-Лумпур. Начало в 15:00 по местному времени (12:00 по Ташкенту).