Сборная Узбекистана по футболу на выезде сыграла вничью с национальной командой Ирана в рамках шестого тура второго этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2026. Матч, прошедший на поле стадиона «Азади» в Тегеране 11 июня, завершился со счётом 0:0.

Узбекистан и Иран досрочно обеспечили себе выход в третий этап отбора ещё в четвёртом туре, поэтому этот матч только определял, кто станет лидером группы Е.

Обе команды завершили второй этап отбора с 14 очками, но по разнице забитых и пропущенных мячей сборная Ирана заняла первое место в группе. На третьем месте в квартете расположился Туркменистан — 2 очка. Гонконг с тем же количеством набранных баллов замкнул таблицу.

Статистика





Видео

Как отмечает Telegram-канал «Футболиум», состав корзин команд, прошедших в заключительный раунд квалификации, выглядит так:

Корзина 1️:

Япония

Иран

Корея

Корзина 2️:

Австралия

Катар

Ирак

Корзина 3:

Саудовская Аравия

Узбекистан

Иордания

Корзина 4️:

ОАЭ

Оман

Бахрейн

Корзина 5️:

Китай

Палестина

Кыргызстан

Корзина 6️:

КНДР

Индонезия

Кувейт

Жеребьёвка состоится 27 июня в Куала-Лумпур. Начало в 15:00 по местному времени (12:00 по Ташкенту).