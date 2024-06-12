Политика

В Узбекистане предлагается ввести порядок признания иностранных граждан нежелательными. Поводом могут быть выступления и действия, угрожающие суверенитету, целостности и безопасности страны, разжигающие межгосударственную и национальную вражду, унижающие честь, достоинство или историю народа.

Экономика

Торговый представитель США Кэтрин Тай провела в Ташкенте встречи с президентом Шавкатом Мирзиёевым и рядом министров. Посол подтвердила намерение США поддержать вступление Узбекистана в ВТО и возобновить предоставление торговых преференций в рамках системы GSP.

С 1 июля цены на билеты на скоростные поезда «Шарк», «Насаф» и «Узбекистан» повышаются на 25%. До этого цены повышались с 20 января — на 20%.

Общество

В Кашкадарьинской области возбудили уголовное дело в отношении нескольких человек, опубликовавших в интернете ложную информацию о Гиссаракском водохранилище, где накануне был осуществлён сброс воды.

Сотрудник ОВД Самарканда применил физическую силу против двух мужчин и женщины с ребёнком на руках. В областном УВД сообщили, что он уволен из системы МВД.

Узбекистан намерен подать заявку в комиссию Книги рекордов Гиннесса для признания Ташкента городом с самым большим количеством мозаичных панно в мире. По данным Фонда развития культуры и искусства Узбекистана и хокимията столицы, в Ташкенте может быть более 440 мозаик.

В Учтепинском районе Ташкента грузовик сбил трёхлетнего мальчика, который, выйдя из детского сада, побежал через дорогу к родственнику, который встречал его. Ребёнок скончался на месте.

Следователь и двое дознавателей Следственного отдела УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента обещали за «вознаграждение» не применять к обвиняемому в продаже наркотиков меру пресечения в виде заключения под стражу и переквалифицировать статью обвинения.

В день празднования Курбан хайита, 16 июня, метро Ташкента начнёт работу с 3:00. До 10:00 проезд будет бесплатным.

В день Курбан хайита 16 июня с 00:00 до 7:00 для автотранспорта закроются улицы рядом со 121 мечетью Ташкента в связи с совершением праздничного намаза.

В Бостанлыкском районе 29 и 30 июня пройдёт горный фестиваль Sky Camp Bo’stonliq. Он включает в себя шоссейную велогонку, трейл-забег, скайраннинг, йогу и медитацию. Для трейл-раннинга впервые в Узбекистане сертифицировали трассу, что позволит бегунам получить баллы в личный зачёт.

Спорт

Футболисты сборной Узбекистана сыграли вничью с Ираном на выезде в рамках шестого тура квалификации к чемпионату мира 2026 года (видео, фото, статистика).

Мир

США на этой неделе значительно расширят вторичные санкции в отношении России, рассматривая любой иностранный банк, которые ведёт операции с подсанкционной российской организацией, как работающий напрямую с оборонными компаниями РФ.

Независимая комиссия ООН по итогам расследования пришла к выводу, что и ХАМАС, и Израиль совершили военные преступления и преступления против человечности с октября 2023 года.

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