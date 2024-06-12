Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли попытки взяточничества и мошенничества в Ташкенте и двух регионах Узбекистана

Прокурор в Джизакской области пообещал снять судимость с 49-летнего местного жителя, ранее судимого по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) через своего уполномоченного коллегу. Сотрудник прокуратуры был задержан при получении 1000 долларов и телефона Samsung Galaxy S24 Ultra.

Следователь и двое дознавателей Следственного отдела УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента пообещали не применять к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, они были готовы за «вознаграждение» переквалифицировать его действия с части 5 статьи 273 (Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах / наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) на пункт «а» части 2 статьи 276 (Незаконные изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта в крупном размере / наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет либо лишением свободы от 3 до 5 лет).

При получении 7000 долларов от знакомого обвиняемого они были задержаны.

В другом случае ранее судимые двое жителей Ташкента, 1967 и 1970 годов рождения, вошли в доверие к 44-летнему гражданину и пообещали через знакомых в прокуратуре помочь разрешить открытое в отношении него уголовное дело по статье 168 (мошенничество) в его пользу, а также обеспечить неприменение к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. За свои услуги они запросили 50 тысяч долларов, и один из них был задержан при получении этой суммы. В настоящее время принимаются меры по установлению личностей их знакомых в прокуратуре.

Адвокат палаты адвокатов Намангана был задержан сотрудниками СГБ при получении 8000 долларов из 10 тысяч, которые он потребовал в обмен на «помощь» обвиняемому по статье 168 (Мошенничество) и другим статьям Уголовного кодекса. Дело обвиняемого рассматривалось в суде по уголовным делам Намангана, адвокат предлагал способствовать назначению наказания, не связанного с лишением свободы, через своих знакомых в судебных органах.

В настоящее время по всем случаям возбуждены уголовные дела, ведётся следствие.