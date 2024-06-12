Организация StrategEast, работающая над цифровым развитием Евразии, в партнёрстве с Google 12 июня запустила межстрановой проект Build with AI for Sustainable Growth, сообщили «Газете.uz» в StrategEast.

О запуске программы объявили на 12 июня, в рамках форума CAMCA, проходящего 12−14 июня в столице Кыргызстана Бишкеке.

Программа, рассчитанная на несколько месяцев, объединит разработчиков со всего региона Центральной Азии и Кавказа для поиска решения проблем устойчивого развития при помощи технологий искусственного интеллекта. Лучшие команды разработчиков из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Грузии представят свои проекты на финальном хакатоне в Астане осенью 2024 года.

Помимо StrategEast, партнёром в реализации программы Google выступает Агентство США по международному развитию (USAID) с проектом по развитию предпринимательства и бизнес-среды. Инициатива будет реализована в координации и при поддержке правительств стран региона.

Для компании Google поддержка программы — часть работы по обучению использования инструментов ИИ специалистами IT-индустрии, отмечается в сообщении. С начала 2024 года команда Google уже провела 27 семинаров и воркшопов в различных странах Центральной Азии и Кавказа, в которых приняли участие 900 разработчиков.

В рамках программы эксперты Google и StrategEast проведут серию хакатонов и семинаров для технических специалистов с использованием инструментов компании на базе ИИ. Программа ориентирована на поиск решений проблем устойчивого развития в регионе Центральной Азии и Кавказа.

На финальном хакатоне программы участники представят свои прототипы или готовые продукты для устойчивого развития в таких направлениях, как:

улучшение качества воздуха и воды;

окружающая среда, здоровье и качество жизни;

деградация земель, опустынивание, снижение видового разнообразия и, как следствие, вырубки лесов;

управление и охрана водных ресурсов — защита от истощения;

сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

«Google активно работает для решения вопросов экономического и социального развития при помощи технологий Искусственного Интеллекта (ИИ). Недавно мы опубликовали белую книгу „ИИ- спринтеры“ — набор рекомендаций для правительств развивающихся стран по реализации потенциала ИИ в интересах развития. Одна из наших ключевых рекомендаций — стратегический подход к развитию грамотности в области ИИ и поддержка местных ИИ-инноваций. Мы надеемся, что программа Build with AI for Sustainable Growth станет вкладом в достижение этой важной цели», — сказала руководитель отдела по связям с правительством и государственной политике Google в Центральной Азии и Кавказа Ольга Скороходова.

Подать заявку на участие в Build with AI for Sustainable Growth Hackathon можно по ссылке. Заявки принимаются до 15 августа 2024 года.

В 2023—2024 компания Google в партнёрстве со StrategEast, Министерством высшего образования и науки Казахстана и Министерством цифрового развития Узбекистана, при поддержке проекта USAID по развитию предпринимательства и бизнес-среды реализовали успешный проект IT Hub, в рамках которого свыше 1500 студентов из ведущих вузов Казахстана и Узбекистана обучились на продвинутых курсах от Google по искусственному интеллекту, машинному обучению и облачным технологиям.

StrategEast — это независимая организация, работающая над развитием цифровой экономики Евразии в сотрудничестве с международными финансовыми организациями, агентствами по развитию, глобальными технологическими компаниями и правительствами стран Евразии. StrategEast является некоммерческой организацией с офисами в США, Украине, Грузии, Кыргызстане и Казахстане.



Google for Developers — это сообщество разработчиков и стартапов, работающих с технологиями Google. У участников сообщества есть возможность проходить обучение и сертификацию, участвовать на локальных и международных митапах и конференциях Google. Сообщество открыто для вступления жителям Центральной Азии и Кавказа.