Официальная статистика Управления безопасности дорожного движения при ГУВД Ташкента в пять раз ниже реальных цифр. Об этом на сессии урбанистики в рамках выставки «Недвижимость САЕх 2024» сообщил первый заместитель председателя правления по цифровой трансформации и информационным технологиям компании «Ташкент Инвест» Александр Гурко. По его словам, столь высокие расхождения в цифрах связаны с различными методиками учёта ДТП: хокимият считает все аварии, УБДД — лишь те, что приводят к возбуждению уголовных дел.

«С точки зрения транспортного планирования и моделирования, конечно, нужно учитывать все ДТП», — сказал Александр Гурко.

Александр Гурко. Фото: Golden House.

Для решения транспортных проблем столицы проектный офис цифровой трансформации компании «Ташкент Инвест» разработал программу мероприятий.

О компании «Ташкент Инвест». Акционерная компания была создана в августе 2023 года. Она содействует развитию инфраструктуры столицы, участвует в реализации программы экономического роста и повышения благополучия населения Ташкента, чтобы город мог достичь ключевых показателей развития до 2030 года. Цель «Ташкент Инвест» — превратить столицу в один из наиболее удобных для проживания городов. Для этого компания получила право проводить работы по всем процессам от разработки и строительства до сдачи и последующей эксплуатации объектов в сотрудничестве с предпринимателями. В части транспорта компания изучает лучшие мировые практики в области развития городской мобильности и разрабатывает программу их внедрения в Ташкенте.



«В этом году мы реализуем инициативы по развитию транспортной системы в Ташкенте, — сказал Александр Гурков. — В городе различными министерствами и ведомствами проводится достаточно большая, но разрозненная работа».

По его словам, транспортную систему регулируют порядка 1500 нормативных актов. База обновляется очень часто — «практически каждый месяц» публикуется очередное постановление президента или правительства, разработчиком которого является один из госорганов. Однако зачастую эти документы противоречат друг другу, отметил Александр Гурко.

«Главный вывод, к которому мы пришли в результате диагностики, — это то, что городским транспортом занимается большое количество организаций. Иногда очень не синхронизированно», — подытожил зампредседателя «Ташкент Инвест».

Смертность на дорогах

За последние два года количество автомобилей, зарегистрированных в городе, выросло на 29%. Столь быстрый рост, по словам эксперта, влияет на аварийность и экологическую ситуацию. Ежедневно по улицам столицы перемещаются порядка 1 миллиона машин, хотя улично-дорожная сеть рассчитана лишь на 500 тысяч.

«Город достаточно опасный и для автомобилистов, и для пешеходов особенно. Основные цели, которые были сформулированы в проекте транспортного мастер-плана: обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности на дорогах, которая сегодня находится примерно на уровне Дели — на втором-третьем месте в мире», — сказал Александр Гурко.

По статистике, в 2023 году число ДТП в Ташкенте выросло на 32,1% по сравнению с 2022 годом. Смертность на дорогах составила 4,9 на 100 тысяч населения. При этом большинство аварий происходят с участием пешеходов. Число смертей пешеходов составляет 2,8 на 100 тысяч человек (4 — Дели, 3,1 — Лос-Анджелес, Алматы). Город ставит цель к 2030 году снизить смертность до 2 человек на 100 тысяч населения.

Источник: Презентация «Стратегия развития и повышения экологичности транспортного комплекса Ташкента», Александр Гурко.

Обеспечение безопасности неразрывно связано с повышением привлекательности общественного транспорта, снижением вредного воздействия транспорта на окружающую среду, развитием пешеходных пространств и условий для самокатов и велосипедов.

Александр Гурко. Фото: Golden House.

Для повышения привлекательности общественного транспорта город намерен обеспечить регулярность его движения. Сегодня данных по соблюдению расписания, по информации компании, нет. Кроме того, планируется увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта с текущих 14 км/ч до 25 км/ч в 2030 году.

Перевод всего автобусного парка столицы на чистые виды топлива — природный газ, водород, электроэнергию — позволит снизить объём вредных выбросов в атмосферу с сегодняшних 397 тысяч тонн в год до 300 тысяч в 2030 году.

Ожидается, что благодаря улучшению пешеходной инфраструктуры, горожане будут больше ходить. Вместе со снижением смертности пешеходов в ДТП планируется снизить общий показатель смертности с текущих 3,8 смертей на 100 тысяч населения до 2 в 2030 году.

По словам Александра Гурко, для достижения этих целей первым делом необходимо разработать транспортный мастер-план города. Он должен развивать все аспекты городской мобильности, среди которых общественный и грузовой транспорт, такси, парковочное пространство, электромобили, самокаты и велосипеды, пешеходные пространства, а также организация дорожного движения.

Как Ташкент планирует развивать каждый из этих аспектов, «Газета.uz» расскажет в следующих материалах.