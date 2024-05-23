Официальная статистика Управления безопасности дорожного движения при ГУВД Ташкента в пять раз ниже реальных цифр. Об этом на сессии урбанистики в рамках выставки «Недвижимость САЕх 2024» сообщил первый заместитель председателя правления по цифровой трансформации и информационным технологиям компании «Ташкент Инвест» Александр Гурко. По его словам, столь высокие расхождения в цифрах связаны с различными методиками учёта ДТП: хокимият считает все аварии, УБДД — лишь те, что приводят к возбуждению уголовных дел.
«С точки зрения транспортного планирования и моделирования, конечно, нужно учитывать все ДТП», — сказал Александр Гурко.
Для решения транспортных проблем столицы проектный офис цифровой трансформации компании «Ташкент Инвест» разработал программу мероприятий.
|О компании «Ташкент Инвест». Акционерная компания была создана в августе 2023 года. Она содействует развитию инфраструктуры столицы, участвует в реализации программы экономического роста и повышения благополучия населения Ташкента, чтобы город мог достичь ключевых показателей развития до 2030 года. Цель «Ташкент Инвест» — превратить столицу в один из наиболее удобных для проживания городов. Для этого компания получила право проводить работы по всем процессам от разработки и строительства до сдачи и последующей эксплуатации объектов в сотрудничестве с предпринимателями. В части транспорта компания изучает лучшие мировые практики в области развития городской мобильности и разрабатывает программу их внедрения в Ташкенте.
«В этом году мы реализуем инициативы по развитию транспортной системы в Ташкенте, — сказал Александр Гурков. — В городе различными министерствами и ведомствами проводится достаточно большая, но разрозненная работа».
По его словам, транспортную систему регулируют порядка 1500 нормативных актов. База обновляется очень часто — «практически каждый месяц» публикуется очередное постановление президента или правительства, разработчиком которого является один из госорганов. Однако зачастую эти документы противоречат друг другу, отметил Александр Гурко.
«Главный вывод, к которому мы пришли в результате диагностики, — это то, что городским транспортом занимается большое количество организаций. Иногда очень не синхронизированно», — подытожил зампредседателя «Ташкент Инвест».
Смертность на дорогах
За последние два года количество автомобилей, зарегистрированных в городе, выросло на 29%. Столь быстрый рост, по словам эксперта, влияет на аварийность и экологическую ситуацию. Ежедневно по улицам столицы перемещаются порядка 1 миллиона машин, хотя улично-дорожная сеть рассчитана лишь на 500 тысяч.
«Город достаточно опасный и для автомобилистов, и для пешеходов особенно. Основные цели, которые были сформулированы в проекте транспортного мастер-плана: обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности на дорогах, которая сегодня находится примерно на уровне Дели — на втором-третьем месте в мире», — сказал Александр Гурко.
По статистике, в 2023 году число ДТП в Ташкенте выросло на 32,1% по сравнению с 2022 годом. Смертность на дорогах составила 4,9 на 100 тысяч населения. При этом большинство аварий происходят с участием пешеходов. Число смертей пешеходов составляет 2,8 на 100 тысяч человек (4 — Дели, 3,1 — Лос-Анджелес, Алматы). Город ставит цель к 2030 году снизить смертность до 2 человек на 100 тысяч населения.
Обеспечение безопасности неразрывно связано с повышением привлекательности общественного транспорта, снижением вредного воздействия транспорта на окружающую среду, развитием пешеходных пространств и условий для самокатов и велосипедов.
Для повышения привлекательности общественного транспорта город намерен обеспечить регулярность его движения. Сегодня данных по соблюдению расписания, по информации компании, нет. Кроме того, планируется увеличить среднюю скорость движения общественного транспорта с текущих 14 км/ч до 25 км/ч в 2030 году.
Перевод всего автобусного парка столицы на чистые виды топлива — природный газ, водород, электроэнергию — позволит снизить объём вредных выбросов в атмосферу с сегодняшних 397 тысяч тонн в год до 300 тысяч в 2030 году.
Ожидается, что благодаря улучшению пешеходной инфраструктуры, горожане будут больше ходить. Вместе со снижением смертности пешеходов в ДТП планируется снизить общий показатель смертности с текущих 3,8 смертей на 100 тысяч населения до 2 в 2030 году.
По словам Александра Гурко, для достижения этих целей первым делом необходимо разработать транспортный мастер-план города. Он должен развивать все аспекты городской мобильности, среди которых общественный и грузовой транспорт, такси, парковочное пространство, электромобили, самокаты и велосипеды, пешеходные пространства, а также организация дорожного движения.
Как Ташкент планирует развивать каждый из этих аспектов, «Газета.uz» расскажет в следующих материалах.