Несколько руководителей автосалонов, занимающихся продажей электромобилей в Узбекистане, выступили с обращением к президенту Шавкату Мирзиёеву.

Они сопроводили свои сообщения хештегами #erkinraqobattarafdorimiz («мы — за свободный рынок») и #erkinraqobat («свободная конкуренция»).

Представитель автосалона King Motors, который в основном продаёт электромобили BYD, сообщил, что глава государства приложил большие усилия для развития «зелёной» экономики и популяризации электромобилей среди населения.

С 2023 года решением президента была разрешена продажа новых импортных автомобилей не только официальными дилерами производителей, но и другими импортёрами, из-за чего многие компании начали завозить автомобили из Китая и других стран и продавать их по более низкой цене, чем у дилеров.

«Мы и ещё свыше 400 таких же субъектов предпринимательства организовали автосалоны для продажи электромобилей и сервисные пункты для их обслуживания. Только в 2023 году такие предприниматели, как мы, импортировали 21 тысячу электромобилей на сумму 630 млн долларов. За счёт уплаты НДС, утилизационного сбора и других платежей в бюджет поступило 1,25 трлн сумов», — сообщил предприниматель.

По его словам, предприниматели заключили крупные контракты с партнёрами из Китая на поставку электромобилей и по большинству соглашений оплачена полная сумма.

«Но на сегодняшний день наши товары остаются на границе Китая или на границе Казахстана. Причиной является то, что с 1 апреля 2024 года частным предпринимателя установили ряд ограничений для импорта электромобилей. Поэтому мы сталкиваемся с рядом проблем, связанных с закрытием заключённых контрактов, возможной дебиторской задолженностью и невозможностью зачёта автомобилей на нашем предприятии, поступающих на основе наших заявок, невыдачей Агентством по техническому регулированию сертификатов соответствия», — рассказал предприниматель.

Представитель автосалона отметил, что в компании работают 15 сотрудников, которые являются «кормильцами в семьях».

«Если учесть, что в 400 автосалонах работают в среднем по 10 человек, то всего около 4000 граждан могут остаться без работы, а свыше 400 предпринимателей — стать банкротами. По валютному обороту может возникнуть дебиторская задолженность, а в дальнейшем Налоговый комитет может оштрафовать на 50% от суммы, из-за чего предприниматели, помимо банкротства, могут превратиться в преступников», — заявил он.

Предприниматель заявил, что «бизнес оказался в тупике», в связи с чем он попросил президента снять ограничения, введённые с 1 апреля, и поддержать открытый рынок.

Директор компании Trianon Motors, которая с 2022 года занимается продажей электромобилей BYD, Geely Geometry, Zeekr и оказывает техническое обслуживание, Санжар Примкулов сообщил, что к работе в Узбекистане привлекли инвесторов из Европы.

«Появилась конкуренция среди автосалонов в Узбекистане… Мы создали систему, постпродажное обслуживание, мы давали гарантию на автомобиль. Мы привлекли высококвалифицированных специалистов из Китая. Но с 1 апреля мы получили удар. Поэтому, уважаемый Шавкат Миромонович, пожалуйста, помогите нам. Мы — за свободный рынок», — сказал он.

Представитель DAFex MOTORS заявил, что из-за введённых ограничений придётся закрыть бизнес, и попросил главу государства принять максимально возможные меры, чтобы эти ограничения не вступили в силу.

Основательница автосалона SI Motors Ситора Вяденова рассказала, что после 7-летнего обучения в Китае вернулась в Узбекистан и начала бизнес в сфере продажи электромобилей. Она попросила Шавката Мирзиёева сохранить текущий порядок таможенного оформления и сертификации при импорте автомобилей. «Мы — за свободный рынок», — сказала также предпринимательница.

С аналогичными обращениями выступили представители AJ Motors, Alliance Motors, CarBazaar, avtodiler.uz и другие.

В конце декабря прошлого года сообщалось об обсуждении в правительстве планов ужесточения правил ввоза автомобилей, включая электромобили. Планировалось уже запретить с 2024 года завоз физическими лицами машин в коммерческих целях и вернуть порядок продажи новых иномарок только через официальных дилеров. Агентство техрегулирования сообщило, что тот проект был приостановлен из-за критики, но сейчас он снова вернулся на повестку дня.

25 марта премьер-министр Абдулла Арипов издал распоряжение, согласно которому с 1 апреля вводится запрет на растаможку автомобилей, если сертификат соответствия выдан на имя другого лица. Официального сообщения о вступлении изменений в силу не было. Также было намечено вернуть порядок продажи новых иномарок через официальных дилеров.

В Агентстве по техническому регулированию на днях сообщили, что изменения планировалось внедрить с 1 апреля, но пока документ находится в статусе проекта, т. е. изменения ещё не вступали в силу.

В 2023 году компания UzAuto Motors заняла 81% доли на автомобильном рынке Узбекистана с производством 369,99 тысячи машин на 4,85 млрд долларов. ADM Jizzakh смогла получить 5,5%, а остальная часть приходится на импорт, включая ввоз 8948 автомобилей BYD на 291 млн долларов.