В страшном теракте в концертном зале в Подмосковье погибли минимум 133 человека, ранения получили более 150. Информации о том, что среди них были узбекистанцы, на данный момент нет. В России 24 марта был объявлен траур. Президент Узбекистана в разговоре с президентом России выразил готовность оказать необходимое содействие.

Суд приговорил Салима Абдувалиева («Салимбая»), задержанного в декабре прошлого года, к 6 годам лишения свободы в колонии. Предприниматель и меценат, заместитель председателя Национального олимпийского комитета и руководитель Ассоциации спортивной борьбы обвинён в незаконном обороте огнестрельного оружия.

В Сурхандарье ливни вызвали сели и подтопление территорий. В Кумкурганском районе было эвакуировано 360 жителей. В Ургутском районе Самаркандской области и Китабском районе Кашкадарьинской из-за повышения уровня воды в реках были разрушены мосты. Фото и видео.

Узбекистан прибавил 7 позиций и занял 47-е место в рейтинге самых счастливых стран World Happiness Report. У страны самый высокий уровень счастья в СНГ. Самыми счастливыми в Узбекистане чувствуют себя пожилые, а несчастнее всего — люди 30−44 лет (в большинстве стран молодые счастливее пожилых).

Как выглядит проект Парка молодёжи в Ташкенте? Он создаётся в Сергелийском районе на площади 75 га и обещает стать вторым по размеру после парка «Новый Узбекистан». Президент Узбекистана посадил здесь дерево во время знакомства с проектом. Открыть парк планируется в 2026 году.

Наблюдать за качеством воздуха в Ташкенте теперь можно на портале Air Tashkent. Департамент цифрового развития при хокимияте установил 10 станций мониторинга качества воздуха (в планах — ещё 30). Сайт дополнительно показывает зарегистрированные пожары, расположение теплоцентралей и другие данные.

Неофициальный импорт автомобилей BYD в Узбекистан могут ограничить. Об этом говорится в постановлении президента, согласно которому BYD попросила правительство ограничить «неупорядоченный» импорт электромобилей и гибридных автомобилей. В Комитете по развитию конкуренции заявили, что выступают за свободный рынок и приоритет интересов потребителей. Между тем, производство машин BYD в Узбекистане в 2024 году планируется довести до 50 тысяч, а в дальнейшем — до 500 тысяч.

В Бухарской области в автобус, в котором ехали школьники, врезалась бетономешалка, обе машины опрокинулись. Два учащихся скончались. В Генпрокуратуре заявили, что чиновники грубо нарушили правила организации перевозки автобусами детей и их сопровождения.

В этой же области задержали двух офицеров УВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Первый работал начальником отделения уголовного розыска одного из ОВД Бухары, второй — в отделе по борьбе с наркотиками управления уголовного розыска УВД области.

«Мама, я — киборг». Трое детей из областей Узбекистана получили современные протезы рук. Их изготовила и установила российская компания «Моторика» на средства благотворительных фондов и меценатов. С 2022 года киберпротезы производителя получили 13 узбекистанцев.

Фотоистория Холиды Мусулмон о купкари — традиционной игре, обязательно присутствующей в программе празднований Навруза во многих регионах Узбекистана. Фоторепортёр «Газеты.uz» отправилась в Джизакскую область и рассказывает, зачем мужчины играют в купкари, какие призы получают победители и почему турниры не посещают женщины.

«Газета.uz» вновь немножко спасла (надеемся) Ташкент — на этот раз от незаконной наружной рекламы, которую планировалось установить у сквера Амира Темура. Конструкции закрыли бы вид на исторические и знаковые здания и мешали бы водителям. Через несколько часов после нашей публикации рекламную конструкцию убрали.

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